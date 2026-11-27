El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, fue invitado a rendir cuentas ante el pleno de la Cámara de Diputados por las fallas técnicas de la misa de despedida del papa León XIV, celebrada el pasado 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.

El canciller también deberá explicar los límites de la participación del Perú en el llamado Escudo de las Américas. La cita está prevista para el martes 1 de diciembre, a las 3:00 p. m.

DEBATE

Tras un extenso intercambio de opiniones entre los parlamentarios, la invitación obtuvo 70 votos a favor, 40 en contra y una abstención. La diputada fujimorista Rosangella Barbarán defendió la gestión del ministro y habló de actos de “mezquindad”.

Según la legisladora, algunos colegas que juzgaron la ceremonia religiosa llegaron tarde a Las Palmas y hasta buscaron saltarse las colas. “Las pantallas son un pretexto”, cuestionó Barbarán.

Christian Aranda (Renovación Popular) respaldó la convocatoria pero resaltó que, para su bancada, la posición del Perú en el Escudo de las Américas es clara. “Se le está citando por aquello puntual que no funcionó”, sostuvo.

El legislador Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) señaló que el titular de Torre Tagle “no tiene ni la menor idea de lo que significa conducir la política exterior de nuestro país” y planteó su retiro del Gabinete.

Por su parte, Espá anunció que presentará un informe para absolver las dudas del Parlamento y que también expondrá ante el Senado. Asimismo, rechazó que la Contraloría haya advertido antes el riesgo de pagar S/8 millones a la empresa Pow Sang Sonido y Luces y aseguró que el organismo acompañó todo el proceso a pedido de la Cancillería.

“Yo agradezco publicamente el control simultáneo a lo largo de toda la etapa”, remarcó.

#EnVivo | El canciller Carlos Espá anunció que presentará un informe técnico ante el Senado y la Cámara de Diputados para responder a las interrogantes sobre la organización de la visita del papa León XIV al Perú. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/rIe2VNsMg7 — Canal N (@canalN_) November 26, 2026