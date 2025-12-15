Carlos Espá, el candidato presidencial del partido Sí Creo, empieza a escalar de a poco en las encuestas. Sin embargo, confía en pasar la valla.

En entrevista con Correo, el periodista cuestiona la estrategia del presidente José Jerí para combatir la inseguridad ciudadana, pues desde su punto de vista, está más interesado en promocionarse.

Carlos Espá decidió incursionar en política tras la victoria de Pedro Castillo en el 2021. (Foto: Julio Reaño/GEC)

¿Quién es Carlos Espá?

Soy un periodista que empezó hace muchos años en el diario La Prensa, un diario conservador que buscaba la privatización de las empresas públicas y luchar contra la inflación. Yo trabajaba con Jaime Bayly, Juan Carlos Tafur, Federico Salazar, Mario Ghibellini, Enrique Ghersi, Pablo Cateriano, Iván Alonso, un grupo de periodistas muy jóvenes en aquel entonces.

¿Qué momento fue clave para que usted decida participar en política?

Fue cuando salió elegido el señor Pedro Castillo. En ese momento dije “o seguimos siendo veedores, espectadores o hacemos algo para evitar que el Perú caiga, pues en el pozo oscuro, en las tinieblas del comunismo de Cuba de Nicaragua de Venezuela”. En ese momento yo decidí formar el partido Sí Creo.

¿Por qué no presentó la lista completa de precandidatos a senadores y diputados?

Somos un partido pequeño que ha logrado la inscripción el año pasado y hemos avanzado mucho. En ese contexto, nosotros decidimos hacer nuestras listas en 10 circunscripciones territoriales y hemos presentado 130 candidatos. Nosotros estamos moralmente y éticamente obligados a buscar los mejores candidatos. Preferimos tener una lista incompleta de personas a tener una lista incompleta de principios, preferimos tener una lista incompleta de personas a tener una lista completa infiltrada por el narcotráfico, por la minería ilegal, por gente corrupta o por organizaciones criminales.

¿El no presentar una lista completa no los limita a no pasar la valla?

Creo que no. Creo que la lista que estamos presentando es en los lugares donde tenemos mayor presencia, eso nos va a permitir pasar la valla electoral. La cifra repartidora se da sobre los votos válidamente emitidos y de acuerdo a todas las proyecciones, entre cuatro o cinco partidos van a pasar la valla electoral. Entonces el universo se va a achicar más. Es decir, si sacamos 10 diputados y 4 senadores, cuando ese universo se haya achicado, esos 10 se van a convertir en 15 o 20, esos 4 se pueden convertir en 8 o 9 senadores.

Carlos Espá se muestra confiado en pasar la valla con el partido Sí Creo. Foto: Mario Zapata / Archivo)

Aunque esa cantidad todavía es menor, ¿cómo hará con una bancada pequeña para garantizar su estabilidad en el poder?

Considerando los últimos años, cuando determinados partidos llevaron bancadas de 35 miembros y a partir del día siguiente empezó el transfuguismo, una super bancada no te puede garantizar nada, una pequeña tampoco. Lo único que puede garantizar tu permanencia es que cumplas con tus ofertas electorales y que tú convoques a la gente, no solamente a protestar, sino que se convoques a la gente a que salga a protestar pacíficamente a favor de las reformas.

¿Prefiere una bancada pequeña, pero leal?

Exactamente.

¿Cómo piensa ganar los votos en el sur?

Nosotros estamos planteando cosas en el sur que ningún partido plantea. Estamos planteando una serie de propuestas, sobre todo en Puno.

¿Cuáles son esos planteamientos?

Llevar el Gas de Camisea a Puno que es una oferta que les dieron hace 25 años y no han cumplido, establecer granjas de paneles solares para llevar energía que se pueda exportar a Brasil y Bolivia, vamos a establecer un Instituto Tecnológico Superior con apoyo de Estados Unidos para que los jóvenes puedan fabricar la baterías para autos eléctricos, pero sobre todo vamos a establecer el libre comercio a través de las fronteras.

¿En temas de salud y anemia?

Nos estamos comprometiendo que terminando el gobierno, vamos a terminar con la anemia. En la actualidad uno de cada dos niños tiene anemia, es decir, un 50% y eso está relacionada con la falta de suplementación de hierro, pero también está relacionada con la falta de agua potable. En el caso de Puno hay cinco empresas de agua potable públicas y es una de regiones en donde menos agua potable y alcantarillado hay a nivel nacional. Nosotros vamos a romper el monopolio del Estado en el agua y a través de programas de agua por impuestos, vamos a permitir el ingreso de la empresa privada para cerrar esa brecha el agua potable.

Carlos Espá sostiene que su meta es terminar con la anemia. (Foto: GEC)

Hemos visto a candidatos usando redes sociales de manera muy activa, ¿usted usa esas plataformas?

Tenemos nuestro podcast, tenemos miles de gente nos ve. Tenemos redes en Tik Tok en carlosespaoficial. Tenemos un formato de podcast de 3 a 4 minutos que se llama “notas de ruta”. Nosotros no le ponemos ni un sol a las redes sociales, todo es orgánico.

Acción Popular no podrá participar en las Elecciones 2026. Una facción señala responsabilidad de Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otro una angurria de poder, ¿qué lectura tiene usted?

De acuerdo a la Constitución, el JNE es el que tiene la última palabra, así de simple. Siempre estamos buscando patear el tablero y no jugar de acuerdo a las reglas que sabemos que son las establecidas en todo.

Hace poco se conoció un artículo que Alfonso López Chau sobre Víctor Polay donde tiene una posición tibia del terrorista, ¿cuál es su opinión?

No puede haber medias tintas en relación a organizaciones terroristas como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) o Sendero Luminoso, u otra organización que se levanta en contra de los peruanos que desean vivir en paz y en libertad.

¿Hay algún candidato que coincida con usted en temas de propuesta?

No, ninguno. La mayoría está en un carnaval de ofrecimientos y no se han dado cuenta que para la mayoría de los peruanos, el Estado no es la solución el Estado es el problema.

Carlos Espá considera que se debe condenar al MRTA, Sendero Luminoso u otra agrupación terrorista, tras difusión de artículo del candidato Alfonso López Chau.

Usted señala que hay bots que lo atacan en redes y defienden a Rafael López Aliaga, ¿tiene alguna rencilla con él?

Tengo la suerte de tener más de 40 años como periodista y a pesar de la diferencia política que pueda tener con mucha gente yo no tengo enemigos. En cuanto a López Aliaga, no tengo el gusto de conocerlo, no he tenido la oportunidad de darle la mano, nunca he coincidido con él, no tengo nada contra él ni voy a hablar mal de él

¿Cree que alguna candidato de izquierda pasará a segunda vuelta?

Creo que no. Para mí la democracia es por una parte búsqueda de consenso, pero también de aprendizaje y creo que para mucha gente en el Perú, la elección de Pedro Castillo y Dina Boluarte fue un aprendizaje. En esta elección no se va a cometer el mismo error.

De ganar la Presidencia, ¿indultaría a alguno de los expresidente?

Por temas humanitarios, por temas de enfermedad, por temas de arrepentimiento y bajo la condición de que no representen un peligro para la sociedad peruana, yo estaría dispuesto a examinar los casos, los estudiaría de corazón, pero tendrían que cumplir los requisitos.

Si hablamos de los tres requisitos, el expresidente Alejandro Toledo estaría más cerca porque padece de una enfermedad, ¿podría ser uno de los indultados?

Yo estaría dispuesto a estudiar el caso.

No descarta evaluar el indulto de expresidentes. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

¿En los casos de Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Pedro Castillo?

En la medida en que representen un peligro para la sociedad, no estaría dispuesto a darles ese indulto.

Entonces, ¿no descarta darles un indulto?

Insisto. Estudiaría la posibilidad si se cumplen los tres requisitos.

¿Cree que las medidas del presidente José Jerí son efectivas para combatir la inseguridad ciudadana?

No lo son.

Entonces, las visitas que hace a los penales, las caminatas de madrugada y más, ¿lo hace solo para ganar popularidad?

Es un tema de marketing. Creo que el señor Jerí tiene dos grandes responsabilidades, hacer frente a la inseguridad ciudadana y garantizar una transferencia buena, transparente y pacífica para las elecciones 2026.

¿Cuáles son sus planes para combatir la inseguridad?

Primero el desarraigo de los cabecillas de organizaciones criminales. Si un criminal es capturado, en 48 horas tiene que ser desarraigado de su círculo de complicidad, es decir, si él opera en Lima hay que derivarlo. Número dos la construcción de seis penales de máxima seguridad donde los criminales estarán aislados.

Carlos Espá cuestiona la estrategia de José Jerí para combatir la inseguridad ciudadana. (Foto: Presidencia)

¿Penales como el de Challapalca?

Estamos planteando seis penales pequeños en lugares inhóspito sin privilegio de visita. También estamos planteando videovigilancia en la entrada y en el todo el penal con empresas internacionales especializadas con cámaras de tecnología de punta, reconocimiento biométrico para vigilar a los reos y sobre todo para vigilar al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Hace poco fueron detenidos agentes de la Dirincri por tema de sobornos, ¿cómo hacemos una limpieza en la Policía?

Primero tenemos que hacer un cambio en la legislación. Por ejemplo las comisarías son lugares donde se ve todo el desorden y toda la corrupción policial, dentro de las comisarías tienen cancha de fútbol, ahí no debe haber eso. Tienen que haber celdas para detenidos en flagrancia, a los policías que son malos policías hay que sacarlos y a los buenos, que son héroes, hay que reconocerlos.

¿Cómo incentivamos mayor ingreso a la Policía?

El servicio militar voluntario con verdaderos incentivos. Primero el sueldo mínimo, segundo estudiar una carrera técnica con un Instituto Tecnológico Superior de alto nivel con el apoyo de los Estados Unidos para que después de dos años esos chicos salgan con un oficio, pero en tercer lugar vamos a establecer lo que se llama la preparación para la policía militar, es decir, aquellos muchachos que destaquen en el servicio militar voluntario como policías militares, van a poder ingresar si así lo desean libremente sin dar examen de frente a la academia policial.

¿Cuál es su postura sobre la pena que muerte de la que hablan muchos candidatos?

El ofrecimiento de la pena de muerte es una cortina de humo. En el Perú los juicios duran de 10 a 12 años, imaginen cuánto duraría un juicio donde se involucre una pena de muerte. A esos candidatos que plantean la pena de muerte les pregunto a cuántas personas piensan matar para garantizar la seguridad ciudadana, dicen que eso es tema del Poder Judicial, entonces tiran la piedra y esconden la mano.

¿Cuál es la propuesta de Sí Creo para las consultoría en exceso?

El Perú es uno de los países más sobre diagnosticados que hay en el mundo. Todos los estudios ya están hecho, hay millones de estudios guardados en los cajones. Todo eso tiene que terminar, esos gastos superfluos, esas burocracia doradas, todo lo vamos a eliminar.

¿Qué se hará con los ministerios?

Lo que queremos hacer es superministerios, sobre todo con los programas. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay un programa contra la anemia, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así que lo lógico sería juntar todos esos programas contra anemia y hacer uno solo.

¿Entonces descarta eliminar ministerios?

Hay ministerios que efectivamente vamos a eliminar.

El Ministerio de Cultura sería uno de los eliminados por un eventual gobierno de Carlos Espá. Foto: GEC

¿Cuáles serían?

El Ministerio de Cultura tiene que ser absorbido por el de Educación, que tendría que ser el Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros queremos un super ministerio de obras públicas, entonces, la parte de infraestructura del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, todo lo que es construcción de centros médicos, que alcanza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, todo eso tiene que estar junto en un solo ministerio para que las obras se terminen.

En un eventual gobierno de Sí Creo, ¿hay posibilidad de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)?

Lo descartamos. A los mineros pequeños hay que formalizarlos, tenemos que ayudarlos, el Estado no puede desconocer esa realidad.

¿Cómo lidiar con los mineros informales que son los que protestan en la avenida Abancay?

Nosotros nos vamos a sentar en la mesa con todos esos mineros informales, no ilegales. El 80% de los mineros son informales y pequeños, per los grandes se camuflan y los utilizan a ellos para sus negocios criminales.

Carlos Espá descarta una eventual ampliación del Reinfo. Foto: Radio Ocoña Super Stereo 98.5 Fm.

¿Qué piensa hacer con Petroperú?

Petroperú tiene cinco unidades de negocios y cada una necesita un tratamiento diferente. El edificio de Petroperú tenemos que liquidarlo, el Oleoducto Nor Peruano debemos privatizarlo o liquidarlo, el terminal de Bayóvar debemos privatizarlo, los grifos tenemos hay que desabanderarlos y en el caso de la Refinería de Talara quiero ser cauteloso, no se trata de privatizar por privatizar, estoy planteando la privatizando la refinería pero el Estado tiene que reservar una cláusula dorada para tener ciertos derechos. Y el Estado peruano tiene que asegurarse que sea una empresa de primer nivel, que no sea una cualquier empresa la que venga apoderarse de Petroperú.

¿Se descartan salvajates financieros?

Así es, lo descartamos.

¿Julio Velarde debería permanecer en el Banco Central de Reserva (BCR)?

Totalmente, el señor Velarde es un extraordinario funcionario, es un patriota que merece todo nuestro reconocimiento. Si él decide retirarse, ha tenido la prudencia de formar gente del BCR y yo creo que el propio Velarde, sino desea seguir, debería sugerir que persona podría asumir, pero yo espero que él se siga manteniendo en el puesto.