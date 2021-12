La censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo, aprobada ayer por el pleno del Congreso, fue la crónica de una muerte anunciada desde el inicio de la semana, como ha graficado el congresista de Perú Libre Luis Kamiche, evocando a Gabriel García Márquez.

El pleno acordó censurar al cuestionado funcionario con 70 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones.

Este temperamento fue confirmado en una segunda votación, luego que el legislador oficialista Alex Paredes solicitase una reconsideración de lo aprobado.

Solo 36 congresistas votaron a favor, 71 se manifestaron en contra, y cuatro se abstuvieron.

Consumados los procedimientos, la presidenta del Poder Legislativo, María del Carmen Alva, anunció el siguiente paso:

“En consecuencia -declaró ante el pleno- se comunicará el presente acuerdo al señor Presidente de la República para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso B del artículo 86 del reglamento del Congreso de la República”.

El protocolo indica que el ministro censurado debe presentar su carta de renuncia al presidente Pedro Castillo, quien dispone de un plazo máximo de 72 horas para su aceptación.

La censura parlamentaria contra Gallardo es el primer caso en que se aplica esta figura de control político a un ministro en lo que va del Gobierno.

Implica, además, que solo durante la gestión de Castillo, se removieron a dos ministros e ingresará un tercero en menos de cinco meses.

EN BLOQUE

Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular fueron la columna vertebral de la votación a favor de la censura.

Votaron en bloque y sin fisuras: Fuerza Popular aportó 24 votos; Avanza País 10 y Renovación 9.

APP fue otro factor decisivo. Aunque ligeramente fragmentado, la bancada de César Acuña aportó 11 de sus 15 votos.

Entre los No Agrupados (legisladores sin bancada) hubo 4 votos a favor.

Solo Perú Libre y Juntos por el Perú intentaron salvar al ministro. Aún así, solo 28 -de 34 legisladores- de la agrupación oficialista respaldaron a Gallardo.

Fue notorio el único voto oficialista a favor de la censura, el de Luis Kamiche Morante, representante por La Libertad.

Kamiche explicó así el sentido de su voto singular.

“En el Parlamento se ha venido de más a menos con la educación en el país: bachillerato automático, tratar de atacar a la Sunedu, eliminar todo el trabajo que se ha hecho. Ahora, censurar al ministro creo que era lo más conveniente ya que tuvo la oportunidad de eliminar esa prueba (nombramiento docente) que, a vista y paciencia de todo el Perú, fue plagiada”, dijo en Canal N.

Durante el debate, los diversos promotores blandieron como causales el tibio respaldo a la reforma universitaria, el desinterés por el retorno a las clases presenciales, la filtración de los exámenes de nombramiento y las cercanías de Gallardo con el Conare-Movadef. Por último, una evidente priorización de los asuntos sindicales, léase Fenatep, en desmedro de los educativos.

ÚLTIMA CONFERENCIA

Todo indica que la última conferencia de prensa del ministro -la única de su gestión - agravó la percepción que se tenía de él.

La exministra y congresista Flor Pablo aseveró que Gallardo evidenció en la conferencia su agenda sindical.

“Se dijo que este gobierno, liderado por un maestro, pondría como prioridad la educación. Lamento profundamente no ver el sentido de urgencia ni la capacidad para hacer frente a la crisis. Por el contrario, embandera una agenda sindical que no corresponde al rol de un ministro”, cuestionó.

DEBATE

En opinión del vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, la censura era inevitable.

“El proceso (examen docente) debió anularse; no lo hizo, y tuvimos que dar una ley para poder anularla. Ese es el motivo de la censura: si no puede dar soluciones administrativas en protección de los gremios, no merece permanecer en el puesto”, manifestó Montoya.

En defensa de Gallardo, su correligionario, Waldemar Cerrón, dijo que la anulación de los exámenes docentes, aprobada por el Congreso, ya era suficiente y no procedía una censura.

“Si ya hay una anulación del examen, no consideramos que sea necesario tener una postura negativa frente al ministro Gallardo”, argumentó.

SUTEP PIDE DIÁLOGO

Al respecto, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, señaló que el presidente Castillo tiene que entender que a pesar de su corazoncito, tiene que dialogar con el sindicato mayoritario del magisterio.

En un comunicado con fecha 21 de diciembre, el CEN del Sutep estimó que la censura de Gallardo “es una respuesta lógica que le correspondía al Congreso de la República”.

Añade que el sindicato ahora espera que el presidente Pedro Castillo “no se equivoque más y elija a alguien con perfil y capacidad suficientes para enfrentar los múltiples problemas del sector, empezando por las condiciones para el retorno a las clases presenciales”.

Según el comunicado, el Sutep “siempre ha trabajado con propuestas (...). Estará dispuesto a trabajar al lado de las autoridades que busquen solución a los problemas, pues con Gallardo no se encontró eco”.

Por la noche, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció que tras la censura, “el Gobierno evaluará un nuevo titular del sector para evitar problemas de continuidad de gestión y garantizar el retorno a las clases presenciales de nuestros niños y niñas”.