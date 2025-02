Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos PanamCarlos Neuhausericanos, exhortó al Gobierno a evaluar con detenimiento antes de tomar una decisión sobre una posible eliminación del Proyecto Especial Legado.

Como se sabe, el Proyecto Especial Legado, entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, que en los últimos años se ha encargado de administrar, gestionar y mantener en buen estado las infraestructuras que se construyeron para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, podría desaparecer y pasar a manos del Instituto Peruano del Deporte (IPD). El tema sería evaluado en el Consejo de Ministros.

“Paren, analicen, infórmense e investiguen y consulten. Acá no es capricho de que ‘yo quiero ser el siguiente Carlos Neuhaus’. Dicen que quieren superar, yo muy orgulloso que superen lo que hice, o sea me encantaría que mis hijos me superen, así es la vida. Pero esto me parece una temeridad”, aseveró Carlos Neuhaus en RPP.

Recordó que la creación de este organismo permitió que las infraestructuras deportivas construidas para Lima 2019 sigan en funcionamiento y sean utilizadas para nuevas competencias nacionales e internacionales.

“El Proyecto Legado ha beneficiado a 144 mil niños que participaron en talleres formativos en distintas disciplinas deportivas. Además, ha organizado 772 eventos deportivos nacionales y 177 eventos internacionales, incluyendo campeonatos mundiales. Todo esto ha sido posible porque las sedes se mantienen en óptimas condiciones y bien administradas”, incidió.

A decir de Neuhaus, el cierre del Proyecto Legado podría poner en riesgo el mantenimiento de las sedes y limitar las oportunidades de los deportistas peruanos para entrenar y competir en instalaciones de alto nivel. Hay que tener en cuenta que se avecinan los Juegos Panamericanos del 2027, que también tendrán lugar en Lima, y será importante contar con las mejores infraestructuras.