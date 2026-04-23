El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Carlos Pareja como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Hugo de Zela, quien presentó su renuncia irrevocable al cargo.

La dimisión del excanciller fue comunicada mediante una carta fechada el 22 de abril de 2026, dirigida al jefe de Estado, en la que expone su desacuerdo con una decisión adoptada recientemente por el Ejecutivo en materia de política exterior.

En el documento, De Zela sostuvo que su salida responde a un cambio de postura del Gobierno en un tema estratégico vinculado a la seguridad nacional.