La exjefa de Migraciones, Roxana del Águila, considera como una “infamia” que haya tenido alguna participación para beneficiar a Roberto Siucho en su proceso de desnacionalización. Aunque reconoció que tuvo una reunión en su casa con Andrés Hurtado y el futbolista, negó que haya agilizado dicha solicitud.

“En el año 2023 el Ministerio del Interior le devolvió la nacionalidad al señor Siucho. En el caso del señor (Thiago) Cantoro es el presidente de la República el que le da el título de la nacionalidad. En todos los casos yo no tengo en absoluto ningún tipo de injerencia”, aseguró para RPP.

Del Águila indicó que el encuentro con Suicho ocurrió en 2019, pero dejó en claro que Hurtado la sorprendió al visitar su domicilio junto al deportista.

“No tocamos el tema de la nacionalidad o la renuncia de la misma. Estaba en familia, con mi esposo, entonces no me hubiera imaginado que me pida algo estando mi esposo ahí en mi casa. Me presenta a este joven, muy atento por cierto. Fue muy corta la visita. Él nos dice ahí que se irá como chino”, expresó.

Asimismo, Roxana del Águila señaló que la renuncia a una nacionalidad no es un tema tan complicado, de acuerdo con lo que manifestó, se trataría de una corta solicitud escrita.

“Migraciones no tiene nada que ver con el otorgamiento de una nacionalidad de otro país. La renuncia de la nacionalidad peruana es a través de un documento, que es como la salida de un trabajo: una sola página donde expresa su deseo de renunciar a la nacionalidad, da sus datos personales, es parte del procedimiento. En el país es muy extraño porque las personas que renuncian son a lo mucho cuatro, quizás”, sostuvo.