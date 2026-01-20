Desde el Congreso se impulsa una nueva moción de censura contra el presidente José Jerí por el denominado ‘Chifagate’, relacionado con una reunión extraoficial que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante tipo chifa, en el distrito de San Borja.

En esta ocasión, la ofensiva parte de una curul no agrupada, la del congresista Edward Málaga, quien incorpora al caso la más reciente reunión revelada en el local comercial Market Capon, en el Cercado de Lima, sostenida con el mismo empresario. El parlamentario sostiene que estas controversias “producen un daño inmediato y grave a la confianza pública”.

La nueva iniciativa apunta a la destitución del mandatario por “por no contar con la idoneidad política”, en medio de la polémica generada por el caso ‘Chifagate’, las reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang y las explicaciones consideradas poco convincentes ofrecidas desde Palacio de Gobierno.

El congresista @EdMalagaTrillo impulsa una moción para censurar a José Jerí, tras la revelación de las reuniones secretas con el empresario chino. pic.twitter.com/FCV33LgH2G — Sofía López (@SofiaLopezLl) January 19, 2026

El documento presentado ante el Congreso sostiene que el presidente José Jerí habría incurrido en actos que comprometen la integridad y la transparencia de la función presidencial, al mantener reuniones fuera de la agenda oficial con empresarios vinculados al Estado. Según el texto, ello habría provocado una “pérdida inmediata de confianza pública”, poniendo en riesgo la estabilidad institucional.

Asimismo, la congresista Sigrid Bazán promueve una moción de censura que requiere el respaldo de 66 firmas para ser debatida en el Pleno. Su iniciativa sostiene que José Jerí habría vulnerado la independencia de poderes y utilizado su cargo para favorecer intereses privados.

¡José Jerí NO debe estar un día más en el cargo! Al ser presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República, lo que corresponde es CENSURARLO. Por ello estamos recolectando firmas para presentar una moción para exigir su censura inmediata. El Perú no puede seguir… pic.twitter.com/5fK71VJF3C — Sigrid Bazán (@sigridbazan) January 19, 2026

Además, el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, presentó una moción de vacancia que ya reúne 15 firmas. El parlamentario cuestiona las reuniones del mandatario con Zhihua Yang y lo acusa de haber intentado favorecer la privatización de Petroperú.

Si bien la censura y la vacancia son mecanismos distintos, ambas iniciativas persiguen el mismo objetivo: la salida del presidente de la República.

Caso Chifagate

El origen de estas iniciativas se remonta al escándalo conocido como ‘Chifagate’, luego de que el presidente José Jerí fuera captado en reuniones con el empresario Zhihua Yang. El primer encuentro ocurrió en un restaurante chifa de San Borja y el segundo en el local Market Capon, que fue clausurado por la Municipalidad de Lima el mismo día de la visita.