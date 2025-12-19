La abogada Giulliana Loza, defensora de Keiko Fujimori, exigió al juez Wilson Verástegui que cumpla el fallo del Tribunal Constitucional y archive el Caso Cócteles sin reevaluar la acusación fiscal. Durante la audiencia clave realizada este jueves, Loza enfrentó al fiscal José Domingo Pérez, quien calificó la sentencia del TC como “prevaricadora” y pidió que el expediente regrese a investigación preliminar.​

El juez Wilson Verástegui escucha los argumentos de la abogada Giulliana Loza durante la audiencia del Caso Cócteles.

La representante legal de la lideresa de Fuerza Popular señaló que el magistrado debe limitarse a ejecutar lo ordenado por el Tribunal Constitucional y no realizar un nuevo análisis del proceso. Además, sostuvo que la decisión del máximo intérprete de la Constitución es firme, ya que no fue apelada ni cuestionada formalmente por la Fiscalía.​

“Nosotros no pedimos un nuevo reexamen, el Tribunal Constitucional ha sido claro”, afirmó Loza durante su intervención.​

Sentencia del TC constituye cosa juzgada

La abogada argumentó que el fallo del Tribunal Constitucional tiene carácter firme, constituye cosa juzgada y no admite reinterpretación. Según su explicación, la resolución anuló no solo las decisiones que rechazaron excepciones de improcedencia, sino también todos los actos procesales posteriores, incluyendo la acusación fiscal de julio de este año.​

En esa línea, Loza fundamentó su pedido en el artículo 15 del Código Procesal Constitucional y el artículo 139.2 de la Constitución, que prohíben a cualquier autoridad modificar o retardar una sentencia definitiva. Señaló que, al no haberse presentado ningún recurso de aclaración o reposición ante el TC, la resolución adquirió firmeza y debe ejecutarse sin cuestionamientos​

“La sentencia no puede ser revisada ni reevaluada. El Tribunal Constitucional ha puesto fin al proceso penal y el juez solo debe ejecutar lo ordenado”, señaló.​

La defensa de Fujimori sostuvo que no corresponde al juzgado cuestionar una resolución del Tribunal Constitucional que ya resolvió el fondo del caso. Según Loza, la decisión del TC declaró la invalidez de la imputación penal, por lo que no existe una acusación válida ni un proceso penal en curso​

“No existe una imputación válida ni un proceso penal en curso”, enfatizó la abogada

Defensa rechaza cuestionamientos de Domingo Pérez

Por otra parte, Loza respondió a las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien cuestionó el fallo del Tribunal Constitucional. La abogada indicó que si el Ministerio Público tuvo objeciones debió plantearlas ante el propio TC, lo cual no ocurrió.​

“No puede reclamar ahora lo que no objetó en su momento”, argumentó.​

La defensa añadió que cualquier deficiencia en la formulación de la imputación es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público y no puede ser trasladada al Poder Judicial ni al Tribunal Constitucional. El pedido se presentó en el marco del Caso Cócteles, que involucra supuestos aportes irregulares a las campañas presidenciales de Fujimori en 2011 y 2016.



