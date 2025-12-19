Este viernes, el fiscal José Domingo Pérez y Giulliana Loza, defensa legal de Keiko Fujimori llegaron a la sede del Poder Judicial, ubicada en la avenida Tacna, donde se desarrolla la audiencia que definirá si se archiva o no el denominado caso Cócteles. El proceso involucra a más de 50 investigados vinculados al partido Fuerza Popular.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, llega a la sede del Poder Judicial para la audiencia del caso Cócteles.

El fiscal José Domingo Pérez ingresa al Poder Judicial para participar en la audiencia del caso Cócteles.

Audiencia clave para definir el futuro del caso Cócteles

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional evalúa desde las 9:00 a. m. de este viernes 19 de diciembre si corresponde archivar el denominado caso Cócteles, proceso que involucra a Keiko Sofía Fujimori Higuchi y a otros dirigentes del partido Fuerza Popular. La decisión podría poner fin a uno de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años.

El análisis del juez Wilson Omarx Verástegui se da tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulas las investigaciones preliminares realizadas por el Ministerio Público desde 2016, así como la acusación fiscal presentada en julio último, al advertir vulneraciones al principio de legalidad penal y al derecho de defensa.

“No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución”, señala la resolución del Tribunal Constitucional.

Más de 50 procesados citados

De acuerdo con la convocatoria judicial, más de 50 procesados, entre ellos Pier Paolo Figari Mendoza, Ana Rosa Herz Garfias de Vega y Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, así como sus abogados y representantes del Ministerio Público, fueron citados a la audiencia que se realizará en la sede judicial de la avenida Tacna. En ese contexto, el Poder Judicial solicitó al Tribunal Constitucional la remisión de copias certificadas de su fallo y la confirmación de si existen recursos o pedidos de aclaración pendientes.

Tras casi una década de investigación, la decisión que adopte hoy el Poder Judicial podría cerrar definitivamente el caso Cócteles. El fallo se conocerá en un contexto político relevante, mientras Keiko Fujimori se prepara para una nueva postulación presidencial.