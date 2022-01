El fiscal supremo Pablo Sánchez halló una serie de indicios que vincularían a la fiscal anticorrupción Norah Córdova con “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la presunta organización criminal que se infiltró en el sistema de justicia.

Por esta razón, remitió un informe a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos para que envíe a la fiscalía correspondiente con el fin de iniciar las investigaciones en contra de Córdova y otros.

Según una disposición emitida por Sánchez Velarde, Córdova Alcántara figura junto a Juan Alberto Orihuela Legonia y Marisol Flores Berrocal por hechos relacionados “a la ‘filtración’ de información y a las acciones que habrían desplegado los integrantes de la organización criminal denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto” para averiguar más detalles sobre las investigaciones que se seguían contra de sus miembros, y para “manejar”, “obstruir” y/o “archivar” las mismas”.

Documento remitido por fiscal supremo Pablo Sánchez

Pablo Sánchez envió este informe el 30 de diciembre del 2021 al despacho de Zoraida Ávalos, titular del Ministerio Público.

En el citado informe, también están comprendidos otros nombres como los de Pablo Morales Vásquez y Miguel Ángel Torres Reyna, exasesores del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, por presuntos hechos ilícitos para favorecer en nombramientos a personas en el sistema de justicia.

Como se sabe, la fiscal anticorrupción está a cargo de la investigación por la presunta licitación irregular de biodiesel en Petroperú, que luego fue anulada ante la denuncia por las presuntas irregularidades en el proceso. La magistrada, incluso, había remitido un informe a la Fiscalía de la Nación sobre la participación del mandatario en este caso. Medida que fue adoptada por Zoraida Ávalos, el 4 de enero pasado.

Antecedente

Eso no es todo. Otro documento -emitido por la propia fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos el pasado 5 de mayo del 2021- recogía las declaraciones del investigado Gianfranco Paredes Sánchez -exasesor del extitular de la Corte del Callao, Walter Ríos- quien señaló que fue contactado por una fiscal adjunta del despacho de Norah Córdova para sugerirle que rompa los chips de sus teléfonos “por seguridad”.

“Con fecha 11.07.2018, mientras Ocma me hacía algunas preguntas, se acercad la fiscal adjunta de apellido Flores, quien trabaja en el despacho de la Dra. Nora Córdova Sánchez, en circunstancias que estaba declarando ante un juez de Ocma le pide permiso para que pueda entrevistarme unos minutos, es por ello que procedo a salir a la parte externa de mi oficina y me dice que me apersona a su despacho y también me sugiere rompa los chips de mis teléfonos por seguridad, es por ello que rompí los dos chips y los arrojé a la basura”.

Gianfranco Paredes es investigado por caso Cuellos Blancos del Puerto

Esta fue la declaración de Paredes Sánchez del pasado 30 de julio del 2018, recogida por la fiscal de la Nación. Su despacho concluye que, de acuerdo a una revisión a la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales del Ministerio Público, no existe el apellido de Córdova Sánchez, pero sí el de Norah Córdova, fiscal provincial titular de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

Sobre el apellido Flores, señala Ávalos que se trataría de Marisol Flores Berrocal, fiscal adjuntao provincial provisional destacada al despacho de Córdova por pedido expreso de ella.

“Por tal motivo, los hechos narrados por Gianfranco Martín Paredes Sánchez, exasesor de Walter Benigno Ríos Montalvo, deberán ser puestos en conocimiento del órgano fiscal competente, debiéndose remitir copia certificad de las piezas correspondientes al fiscal superior competente”.

Zoraida Ávalos recuerda además que Norah Córdova fue quien allanó las instalaciones del exCNM y el Instituto de Defensa Legal (IDL), hechos por los cuales viene siendo investigada a nivel disciplinario por haber asumido una investigación vinculada al caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en el cual su cónyuge César Serrano Añorga “aparecería en uno de los audios con César Hinostroza Pariachi”.

El documento fue enviado a la Junta Nacional de Justicia y a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima para que procedan conforme a sus atribuciones.