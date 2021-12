La fiscal anticorrupción Norah Córdova seguirá al frente de la investigación por las presuntas irregularidades en el contrato que ganó Heaven Petroleum Operators (HPO), valorizado en 74 millones de dólares, y que fuera anulado el último viernes por Petroperú.

Córdova respondió así al pedido del abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, para apartarla del caso por una supuesta falta de imparcialidad en el caso. “No me voy a inhibir del caso porque considero que mi actuación se está demostrando con la investigación que estoy llevando. Nosotros estamos dando cuenta a la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos”, dijo ayer Córdova a RPP.

La fiscal investiga al gerente general de la empresa estatal, Hugo Chávez; a la asesora Karelim López, al empresario Samir Abudayeh y a otros por presunta colusión y negociación incompatible.

QUEJA. Sobre los mensajes que publicó en la última campaña electoral en su cuenta de Facebook -motivo de la queja del abogado Pachas-, Córdova aseguró que no afecta “en lo absoluto la objetividad de la investigación”.

“Sí (era fiscal cuando las publiqué) pero no estaba investigando a nadie y, además, no es una página en la cual tenga que dar cuenta sobre mis funciones (...). La imparcialidad respecto al presidente de la República es imposible que se dé porque yo no lo puedo investigar”, añadió.

Córdova acusó al abogado de Castillo de mentir por haber indicado que entregaron toda la información solicitada.

Córdova rechazó que publicaciones de Facebook la indispongan.

Oídos sordos

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, hasta la fecha no ha abierto investigación contra Pedro Castillo por el caso Petroperú.