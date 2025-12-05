Caso Frigoinca: Óscar Acuña no irá a prisión preventiva y afrontará proceso en libertad

El Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva contra Óscar Acuña tras determinar que no se le puede negar la libertad, puesto que el delito implica una condena que no supera el umbral legal.

La decisión se basa en la modificatoria del Código Procesal Penal aprobada por el Ejecutivo. Dicha medida señala que solo es posible dictar prisión preventiva en penas mayores a los cinco años.

Como se recuerda, la Fiscalía alegó la existencia de riesgo de fuga así como otros elementos que vincularían al hermano de César Acuña con un pago de S/ 77.000 que realizó un empresario asociado a la empresa Frigoinca. Sin embargo, el tribunal determinó como improcedente la medida coercitiva.

Acuña enfrenta cuestionamientos por su presunta intervención para facilitar el acceso de Frigoinca a contratos del programa Qali Warma durante la gestión regional de su hermano, César Acuña.

Según la tesis fiscal, el dinero entregado habría tenido como finalidad asegurar contactos y gestiones dentro del Gobierno Regional de La Libertad, lo que habría beneficiado a la empresa en procesos vinculados a la provisión de alimentos.