Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, no se salva de la investigación en su contra por el caso Gasoducto Sur Peruano.

Y es que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó el recurso que presentó la exprimera dama con el objetivo de archivar la imputación que le hace la Fiscalía por la presunta comisión del delito de colusión.

Nadine Heredia fue primera dama entre el 2011 y el 2016.

DETALLES

Durante la lectura de resolución que se realizó ayer por la mañana, el juez César San Martín declaró infundado el recurso de casación que presentó Heredia Alarcón.

Cabe precisar que la defensa de la exprimera dama alegó que no podía ser investigada porque no fue funcionaria pública, es decir, que no puede ser denunciada por colusión. Sin embargo, el juez San Martín rechazó este argumento.

“Hay jurisprudencia que dice que el funcionario público es la persona que tiene la posibilidad de orientar un proceso de contratación”, indicó.

El magistrado agregó que se considera funcionario a quien, a pesar de no estar revestido en ese cargo bajo la ley, sí realiza funciones valiéndose de la autoridad que el Estado le atribuye.

“Según los cargos, la encausada Heredia, por delegación de su esposo, el presidente (Humala), ella ocupó un cargo en la administración que le permitía intervenir en los procesos de concesión del proyecto Gasoducto Sur”, apuntó.

Juez supremo César San Martín se defendió de acusaciones de tráfico de influencias. (Foto: Canal N)

EL CASO

¿Por qué investigan a Nadine Heredia? Según la tesis de la Fiscalía a cargo del fiscal Denis Pérez Flores, la esposa de Ollanta Humala se reunió con representantes de Odebrecht para efectuar concertaciones ilegales.

Específicamente, es sindicada de haber gestionado acciones para favorecer a la constructora con la adjudicación de la licitación del Gasoducto Sur.

Por este caso, el Ministerio Público le pide una pena privativa de libertad de 26 años y medio en su contra.