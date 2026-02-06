El Poder Judicial dispuso el embargo preventivo de inmuebles del candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra Cornejo, y de su hermano César Vizcarra Cornejo, por un monto aproximado de S/ 1.36 millones.

La medida cautelar fue ordenada para garantizar el pago de una eventual reparación civil al Estado en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ilabaya , en la región Tacna.

Según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el caso se investiga por el presunto delito de colusión agravada y está relacionado con la supuesta simulación del alquiler de maquinaria para una obra de defensas ribereñas ejecutada en 2018 en el centro poblado de Mirave, distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre.

De acuerdo con la investigación fiscal, el presunto perjuicio económico estaría vinculado a un contrato valorizado en cerca de S/ 6 millones por el alquiler de maquinaria que no habría sido ejecutado.

El embargo fue dispuesto por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Jorge Basadre, mientras el proceso continúa en etapa preparatoria contra Mario y César Vizcarra Cornejo como presuntos cómplices.