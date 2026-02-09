Los graves cuestionamientos que aparecen cada día en contra del presidente José Jerí no puede ser debatidos en el Pleno del Congreso.

El motivo: Todavía no se alcanzan las 78 firmas para convocar a una sesión del pleno extraordinaria a fin de abordar las mociones de vacancia y censura en contra del mandatario.

Sin embargo, las bancadas que ya firmaron el documento, pueden conseguir las rúbricas necesarias si se ponen de acuerdo.

NÚMEROS

El Reglamento del Congreso precisa que se necesitan 78 firmas para convocar un pleno extraordinario, pero hasta el momento se han recabado 63 rúbricas, por lo tanto, faltan 15 firmas.

Las bancadas que han firmado son Podemos (2), APP (4), Honor y Democracia (4), Bancada Socialista (5), Bloque Democrático Popular (5), Perú Libre (6), Avanza País (6), Juntos por el Perú (7), Acción Popular (7), Renovación Popular (11) y no agrupados (6).

Del grupo de bancadas que firmaron, se pueden conseguir 13 de APP, nueve de Podemos, cinco de Perú Libre, cuatro de Juntos por el Perú y tres de Acción Popular.

En total suman 34 rúbricas.

Fuentes del Congreso indicaron a Correo que las bancadas no firman en su totalidad porque no todos los miembros coinciden en que sea oportuno debatir una moción de vacancia ad portas de las Elecciones Generales 2026.

La Contraloría investiga el caso de Jerí por sospechosas contrataciones.

NO APOYARÁN

Las bancadas en donde ningún congresista firmó el documento son dos: Fuerza Popular (FP) y Somos Perú.

Sobre el bloque naranja, su lideresa, Keiko Fujimori, ha dejado en claro que Jerí “debe seguir en el cargo”.

Mientras que Somos Perú es la bancada de gobierno, por eso se descarta su respaldo.

Por ahora, el presidente Jerí se siente seguro en el cargo. Sin embargo, esta semana será clave para la recolección de firmas en la solicitud de convocatoria del pleno extraordinario.