El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Paucarpata, inició investigación preliminar contra Rómulo H.V., Florencia H.H. y Richard C.H. por el presunto tráfico ilícito de drogas tras ser intervenidos en Socabaya y Mollebaya con 42 kg de PBC y 3.4 kg de marihuana.

El caso se originó la mañana del 16 de abril, cuando un operativo policial permitió intervenir a los tres investigados en un inmueble del distrito de Socabaya. Durante el registro, se halló droga en poder de Richard C.H., lo que motivó la revisión del predio, donde se descubrieron más paquetes de sustancias ilícitas.

En presencia del fiscal adjunto al provincial Geovanny Alonso Abril Aranibar, se realizó el registro formal de la vivienda y se encontró un ambiente especialmente acondicionado con varios paquetes de presunta droga. En el lugar también se halló una supuesta sustancia blanquecina esparcida, al parecer lista para su secado y posterior venta al menudeo.

Las diligencias continuaron con el allanamiento de una habitación en el distrito de Mollebaya, donde los agentes hallaron varios kilos de marihuana. Las sustancias incautadas arrojaron resultado positivo para pasta básica de cocaína (PBC), con un peso aproximado de 42 kilogramos, y marihuana, con 3.4 kilogramos.

Los tres investigados permanecerán detenidos hasta por 15 días mientras avanzan las diligencias. La sanción para este ilícito es de entre 15 y 25 años de pena privativa de la libertad.