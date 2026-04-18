Un múltiple choque se registró la mañana de este sábado en la carretera Cerro Verde, a la altura del kilómetro 60, pasando el túnel, dejando como saldo varios heridos leves que fueron atendidos en el lugar.

Según información preliminar, el accidente de tránsito involucró a una combi de color blanco, un vehículo (tico) de color azul de placa V4X-479 y el vehículo particular de color rojo de placa AMP-396.

Como resultado del accidente, se reportaron varios heridos leves, quienes fueron auxiliados en el lugar mientras se aguardaba la llegada de personal de emergencia.

Al respecto, las autoridades vienen realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente. Además, el tránsito en la zona quedó restringido por momentos, por lo que se recomendó a los conductores circular con extrema precaución para evitar nuevos incidentes.