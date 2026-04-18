Rebeca Llacho Ccahuana (32) falleció la noche de este viernes tras someterse a una intervención estética en una clínica privada en el distrito de Cayma. Familiares de la joven madre denunciaron presunta negligencia médica y exigen una investigación exhaustiva.

Según el testimonio de la hermana, Eliza, Rebeca ingresó al centro médico alrededor de las 6 de la tarde para someterse a la cirugía (liposucción), confiando en el médico a cargo, identificado como José Molina Barreto (Cirugía General y Laparoscópica). Antes del procedimiento, la familia señala que se le hizo firmar un consentimiento, tras lo cual la paciente ingresó sola al quirófano.

La hermana relató que llegó al establecimiento cerca de las 7 de la noche y permaneció en la sala de espera sin recibir información durante varias horas. Sin embargo, recién a las 10:40 de la noche le habrían señalado que Rebeca tuvo complicaciones, por lo que fue trasladada al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde confirmaron el deceso.

Eliza aseguró que no fue informada oportunamente del traslado. “Cuando estaba saliendo de la clínica, vi una ambulancia y, al parecer, ya se la habían llevado. Esa unidad ya estaba de regreso. La sacaron y no me habían dicho", denunció.

Además, los familiares cuestionaron el manejo de la emergencia. “La dejaron en el hospital sin ningún especialista, prácticamente sola. Cuando llegué, el doctor de turno del hospital me dice que prácticamente la trajeron sin vida”, afirmó entre lágrimas. Asimismo, la hermana de la víctima sostuvo que se habría abonado alrededor de S/ 7 mil por dicho procedimiento.

Rebeca deja en orfandad a dos hijas menores de 10 y 14 años. La familia, originaria de Caylloma pero residente en la ciudad, pide que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen responsabilidades.

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