Deysi Oxa siente que su cuerpo se está hinchando y el cansancio se vuelve insoportable. Su enfermedad no es nueva, es la misma que la acompaña desde hace 8 años, pero su estado se agrava por algo que es esencial para su tratamiento, como son las bolsas para la diálisis peritoneal. Sin ellas, a los pacientes renales se les acorta la vida.

Desde hace un mes, un grupo de al menos 25 pacientes que dependen de este tratamiento en el hospital Honorio Delgado Espinoza no reciben estas bolsas especiales, conocidas como verdes, que son indispensables para eliminar las toxinas del organismo.

La diálisis peritoneal no es opcional. Es, en la práctica, la función que reemplaza al riñón. A través de un catéter abdominal, los pacientes introducen un líquido que, tras varias horas, absorbe las toxinas y luego es drenado. Sin ese proceso, el organismo no puede eliminar lo que no necesita.

Deysi detalló que, ante la falta de las bolsas correctas, se ven obligados a usar alternativas que no cumplen la misma función. Mientras las bolsas que necesitan eliminan hasta 600 mililitros de líquidos con toxinas, las disponibles apenas alcanzan entre 100 y 150 mililitros.

ATENCIÓN

Esa diferencia provoca la acumulación de toxinas en el cuerpo y se traduce en hinchazón, migrañas, cansancio y malestar general. “Estamos mal porque no podemos eliminar las toxinas del cuerpo”, refirió la mujer que, junto a un grupo de pacientes, hizo un plantón en el hospital regional, exigiendo la dotación del insumo que necesitan.

La respuesta institucional ha sido, según los afectados, insuficiente. “Nos dicen que esperemos 15 o 20 días, pero no hay una fecha exacta. No nos dicen cuándo podrán solucionar el problema”, dijo a su turno Policarpio Gutiérrez. Tampoco han recibido explicaciones claras sobre el desabastecimiento, pese a que este tratamiento cuenta con un presupuesto asignado a través del SIS.

La desesperación es evidente, pues entre los pacientes hay menores de edad. “Somos 25 pacientes, hay dos niños. No queremos morir, dependemos de estas bolsas”, dijo Deysi.