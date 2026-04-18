El clásico de Federico García Lorca volverá a los escenarios peruanos desde este 22 de abril con una nueva puesta en escena en el Teatro Marsano.

La producción estará dirigida por Edgar Saba y contará con la producción general de Makhy Arana.

La propuesta presentará una adaptación moderna de la reconocida obra, con la intención de ofrecer una mirada distinta de uno de los textos más emblemáticos del teatro universal. El montaje busca convertirse en una de las apuestas destacadas de la temporada.

El elenco estará conformado por Martha Figueroa, Víctor Prada, Mónica Domínguez, Susan León, Fernando Luque, Lilian Schiappa, Claudio Calmet y Marialola Arispe, quienes interpretarán a los personajes centrales de esta historia marcada por el amor, la pasión y el destino.

Las funciones serán los miércoles, jueves, viernes y sábados a las 8:00 p.m., mientras que los domingos se realizarán a las 7:00 p.m. Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del Teatro Marsano y a través de Teleticket.