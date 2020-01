Keiko Fujimori: PJ rechazó pedido para excluir testimonio de Rolando Reátegui

El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, para que el testimonio de Rolando Reátegui sea excluido del proceso por presunto lavado de activos contra la excandidata presidencial.

El juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, confirmó su resolución pasado el mediodía, luego de escuchar en una audiencia los fundamentos de Loza y del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato.

“Resultaría prematuro fundar una exclusión de algún elemento de convicción. (La explicación de Giulliana Loza) no es motivo para invalidar esa circunstancia de un elemento de convicción recabado por el Ministerio Público, por lo tanto esta solicitud debe ser desestimada”, indicó el magistrado.

Para Zúñiga Urday, no es posible cuestionar, como lo hizo la abogada de Keiko Fujimori, el testimonio de Rolando Reátegui porque será recién en el proceso judicial que se determinará si este último será considerado como imputado.

Además, recordó que un testigo protegido, como lo fue Reátegui, no es lo mismo que un colaborador eficaz, calificación que se le otorga a alguien que ha participado en la comisión de un delito.

-Argumentos del Ministerio Público-

Durante la audiencia de tutela de derechos, el fiscal José Domingo Pérez consideró como “falacias” los argumentos presentados por Giulliana Loza.

“Hay dos falacias evidentes en la argumentación lógico-jurídica: la ignorancia del tema y el uso de la amenaza”, afirmó Pérez.

Explicó que la ignorancia del tema está referida a que “se pretende, a través de esta solicitud, decir que la declaración o acto de investigación mencionado ha sido obtenido de manera no lícita, afectando derechos fundamentales”.

“La siguiente falacia es el uso de la amenaza que oculta finalmente el verdadero propósito o intención de la defensa en el escrito que presenta […] en el que indica inconducta funcional, fraude procesal y encubrimiento procesal”, agregó.

José Domingo Pérez detalló que la inconducta funcional responde a presuntamente haber seguido un procedimiento no debido; fraude procesal, “porque le ha señalado en audiencia que se han obtenido resoluciones ilegales” y “lo que sí preocupa es que se habría sustraído de la acción penal a Rolando Reátegui, lo cual usted ha manifestado que esto se ha puesto ya en conocimiento de la autoridad correspondiente”.

Precisó que Giulliana Loza estuvo presente en la diligencia en la que se tomó la declaración de Rolando Reátegui, sin embargo, decidió no formular preguntas.

“Me toca fundamentar por qué considero que no procede la exclusión probatoria porque la abogada no le ha mencionado a usted la afectación del derecho de defensa en el aspecto de la no contradicción […] La declaración de Rolando Reátegui que ha sido adjuntada por la defensa, que ha sido identificada en audiencia por la defensa, se acredita la participación de la abogada Giulliana Loza, defensora de Keiko Fujimori, y se podrá observar […] que no formula preguntas […] Por lo tanto, ¿cuál es la afectación del derecho fundamental de Keiko Fujimori si la abogada defensora ha tenido conocimiento del acto de investigación, ha tenido la posibilidad de ejercer su derecho a contradicción y no lo ha hecho?”, cuestionó.

El fiscal señaló que, en la declaración cuestionada por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Rolando Reátegui estuvo asistido por su abogado. Además, indicó que, en esta etapa del proceso, al excongresista se le conoce como “testigo impropio”, que “es la persona llamada a declarar como testigo en un proceso penal donde se ventilan hechos que lo involucran”.

-Argumentos de Loza-

La abogada Giulliana Loza solicitó al juez Zúñiga Urday se declare fundada la tutela en este caso, “se ordene vía corrección de las premisas o hechos fácticos” y se declare “la nulidad absoluta de lo vertido por Rolando Reátegui” puesto que está bajo la figura de testigo protegido reservado cuando -a su parecer- su condición es la de imputado.

“Estamos ante una declaración de quien hoy la fiscalía considera un testigo y de quien antes, desde hace más de un año, se le consideró testigo protegido, cuya declaración fue la única que en segunda instancia terminó concentrándose el peligro de obstrucción para la imposición de prisión preventiva, entonces, evidentemente, se le está dando un trato que no corresponde”, afirmó.

Loza destacó que su pedido lo presenta en esta etapa porque no puede “esperar hasta la fase intermedia o juicio oral" para recién cuestionar la incorporación del testimonio.

“[La declaración] Está siendo utilizada indebidamente dentro de la investigación preparatoria, imagínese usted si yo no la cuestiono y dejo simplemente que camine y está siendo inválida de por sí y me espero a fase intermedia o juicio, pues ahí me van a decir: ¿por qué usted no reclamó anteriormente?”, respondió.

Finalmente, negó que esté amenazando al juez o al representante del Ministerio Público.