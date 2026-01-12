Este martes 13 de enero, el Poder Judicial evaluará la solicitud del congresista José Luna Gálvez para que se archive el proceso penal que enfrenta por los presuntos aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.

Durante una audiencia virtual programada desde las 9:00 a. m., el juez Víctor Alcocer Acosta evaluará el recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa del legislador, con el que busca el archivo de los cargos de lavado de activos y organización criminal que le imputa la Fiscalía en este proceso penal.

Asimismo, el juez recibirá este martes los descargos de la Fiscalía y de la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato, tras lo cual adoptará en los próximos días una decisión sobre el pedido del congresista.

El congresista José Luna Gálvez también enfrenta otro proceso penal, junto a otras personas, por presuntas irregularidades en la inscripción de su actual partido, Podemos Perú, ante la ONPE. En este caso, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 22 años y 8 meses de prisión al imputarle los delitos de organización criminal y cohecho activo específico en agravio del Estado.