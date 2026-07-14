El Poder Judicial dispuso ampliar por ocho meses la investigación preparatoria seguida contra el expresidente Ollanta Humala Tasso por el caso Madre Mía, relacionado con presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada. De acuerdo con el documento al que tuvo acceso RPP, las diligencias continuarán hasta el 24 de enero de 2027, luego del pedido presentado por el Ministerio Público.

El juez Jorge Chávez Tamariz aprobó la solicitud fiscal para extender el plazo de investigación, que había culminado en mayo de este año. El proceso comprende también a Tobías Huaringa, Nicanor Guerra, Amílcar Gómez y Russel Vela, exintegrantes del Ejército mencionados en el expediente.

Hechos investigados en Madre Mía

La investigación fiscal fue formalizada en noviembre de 2025 por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo por hechos ocurridos en 1992 en la base militar Madre Mía, ubicada en Huánuco. El caso es analizado dentro del contexto de presuntos crímenes de lesa humanidad.

Según la hipótesis del Ministerio Público, el Batallón Contrasubversivo 313, que habría estado bajo el mando de Humala Tasso, conocido entonces con el alias de “Capitán Carlos”, realizó operaciones de patrullaje en zonas cercanas al distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, en la provincia de Marañón.

La Fiscalía investiga la muerte de Edgardo Isla, ocurrida el 25 de junio de 1992 en el caserío de Yanajanca, así como el fallecimiento de Nemer Acuña durante el mismo mes. De acuerdo con la investigación, los restos óseos de ambas víctimas fueron recuperados e identificados como parte de las diligencias realizadas.

El expediente también incluye las denuncias por desaparición forzada de Luis Izaguirre, registrada el 25 de junio de 1992 en Yanajanca; Nelson Hoyos y Hermes Estela, desaparecidos en junio del mismo año en el caserío La Morada; además de Yander Leandro, cuyo caso corresponde al 23 de setiembre de 1992 en Alto Pucayacu.

Con la ampliación del plazo, el Ministerio Público continuará con las actuaciones destinadas a esclarecer los hechos investigados. Entre las diligencias previstas se encuentran nuevas declaraciones de los procesados, familiares de las víctimas y la recopilación de información solicitada al Ministerio de Defensa.

La Fiscalía también podrá realizar otras acciones que considere necesarias para completar la investigación preparatoria. El caso seguirá en evaluación por los presuntos delitos cometidos durante el periodo de violencia interna registrado en el país.