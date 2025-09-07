El Poder Judicial levantó la orden de impedimento de salida del país contra Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, debido a que venció el plazo legal de 12 meses impuesto inicialmente en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Obrainsa.

Esta medida, adoptada por el juez Jorge Chávez Tamariz, se declaró fundada tras la solicitud de la defensa de Wilfredo Oscorima y porque el Ministerio Público no pidió la prolongación del impedimento.

De acuerdo a RPP, ya se remitió un oficio a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que registre el levantamiento de la medida y se garantice el derecho al libre tránsito del investigado.

La Fiscalía investiga a Wilfredo Oscorima por supuestas irregularidades en el proceso de licitación pública para la “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, Tramo Condorcocha – Vilcashuamán”, durante una gestión anterior.

Según la fiscalía, Oscorima habría concertado con funcionarios para favorecer a la empresa Obrainsa a cambio de beneficios económicos, lo que habría implicado una defraudación patrimonial al Estado y un quebrantamiento de sus deberes funcionales.

Además, Wilfredo Oscorima enfrenta otra investigación en la Fiscalía Anticorrupción por la entrega de relojes y joyas de valor a la presidenta Dina Boluarte, hecho que coincide con un aumento en el presupuesto para Ayacucho desde que la mandataria asumió el poder.