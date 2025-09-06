La orquesta Son del Duke fue víctima de un ataque armado en el distrito limeño de San Martín de Porres cuando su bus oficial, estacionado en un hotel, recibió cuatro disparos.

Afortunadamente, no hubo heridos ni pérdidas humanas, aunque el hecho causó un fuerte impacto emocional en los integrantes.

Ante esta situación, la agrupación Son del Duke decidió suspender todas sus presentaciones hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de su equipo.

Además, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, también indicaron que vienen cooperando con las autoridades para esclarecer el incidente y exigir justicia.

“Gracias a Dios, no tenemos que lamentar pérdidas humanas ni heridos graves, pero el impacto emocional y simbólico de este acto de violencia es devastador para todos nosotros”, se lee.

La orquesta hizo un llamado a rechazar la violencia que afecta al sector musical, destacando que la música debe ser un símbolo de paz y unión.

“La música es un lenguaje de paz, de unión y de esperanza. No podemos ni debemos permitir que la música siga siendo manchada por la violencia”, indica la agrupación.

Se informó que la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía ya comenzaron las investigaciones para encontrar a los responsables.