El exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez, se entregó al Ministerio Público luego de que se le diera como no hallado desde el viernes 25 de noviembre, fecha en que se dictó en su contra una orden de detención preliminar por el plazo de diez días.

“Cumpliendo con la Resolución N° 01-Medidas Restrictivas, me he puesto ya a disposición del Ministerio Público - Equipo Especial- 2°Despacho, demostrando que no hay peligro de fuga y que no me voy a sustraer de la acción de la justicia”, escribió en sus redes sociales.

[28/11/22 11:42 a.m.] Expresidente de PetroPerú, Hugo Chávez, se entregó a la Fiscalía https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/LpH7dfUpQl — Canal N (@canalN_) November 28, 2022

De acuerdo con las declaraciones que Karelim López brindó al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, Chávez Arévalo es uno de los implicados en la presunta contratación irregular de la empresa Heaven Petroleum Operator (HPO), cuyo gerente general es Samir Abudayeh.

La compañía Heaven Petroleum Operators ganó una licitación en Petro-Perú por US$ 74 millones para la venta de biodiésel.