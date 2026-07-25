El proceso judicial contra el exjefe de la Policía Nacional, Víctor José Zanabria Angulo, entrará finalmente a la etapa de juicio oral. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Arequipa fijó para el 31 de agosto de 2026 el inicio del juzgamiento en su contra y de otros cuatro ex oficiales de la PNP por el caso de los policías albañiles.

Mediante el Auto de Citación a Juicio N.º 044-2026, emitido este 24 de julio, los jueces René Mario Castro Figueroa, David Rosario Mendiguri Peralta y Katherin Solórzano Flores dispusieron que la primera audiencia se realice de manera virtual a partir de las 8:15 horas de la mañana; no obstante, cualquiera de las partes podrá solicitar que las sesiones sean presenciales.

Zanabria llegará al juicio como presunto autor de los delitos de peculado doloso agravado y, de manera alternativa, el abuso de autoridad; también es acusado de colusión agravada y peculado doloso, este último relacionado con la presunta apropiación de una donación realizada por la empresa minera La Soledad.

El expediente precisa que el delito más grave atribuido dentro del proceso es el peculado doloso agravado, cuya pena mínima prevista es de ocho años de prisión. Como se recuerda, Víctor Zanabria y otros exoficiales de la PNP fueron denunciados por utilizar personal de la sección de Patrullaje a Pie para realizar obras en ambientes de la Región Policial de Arequipa, en vez de patrullar las calles.

COACUSADOS

Junto con Zanabria también será juzgado el ex prefecto de Arequipa y coronel de la Policía, Francis Javier Alarcón Gallegos, a quien se atribuyen presuntamente los mismos delitos de peculado doloso agravado, colusión agravada y peculado doloso.

Asimismo, Luis Alberto Cancela Roggero y Rolando Andrés Rodríguez Bilbao afrontarán el juicio como presuntos autores de colusión agravada. La quinta acusada es Claudia Felisa del Castillo Chávez, procesada como presunta autora del delito de falsedad ideológica en modalidad continuada. La sustentación del caso la realizará la fiscal anticorrupción María Bellido Marroquín.

El tribunal advirtió que la inasistencia injustificada de los acusados podría ocasionar que sean declarados ausentes o contumaces, además de disponerse su conducción compulsiva y una eventual orden de captura en su contra.

Si alguno de los participantes no pudiera acceder virtualmente, deberá presentarse en la sala de audiencias 9, ubicada en el segundo piso de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.