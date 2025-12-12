Este viernes, el abogado de Pedro Pablo Kuczynski, Juan Midolo, cuestionó la acusación presentada por el Ministerio Público contra el expresidente por presunta colusión en el caso IIRSA Norte durante su gestión como ministro de Economía. La defensa del exmandatario señaló que aún no han sido notificados formalmente y que, por ahora, solo se trata de un trámite administrativo.

“El Ministerio Público habría presentado la acusación, pero no se nos ha notificado aún. Es un trámite de carácter administrativo. Se ingresa por mesa de partes, el Poder Judicial revisa que no haya errores y recién las partes acceden al documento”, explicó en RPP.

El representante legal, detalló que la investigación se centra en los años 2004 y 2005, cuando Kuczynski integró el Consejo Directivo de ProInversión por su condición de ministro de Economía, cargo que por ley incluye la presidencia de dicho órgano. Según indicó, durante esa etapa, se desarrolló el proceso de concesión del eje multimodal Amazonas Norte, conocido como IIRSA Norte.

“La ley establecía que él (Kuczynski) tenía que ocupar un sillón en el consejo de ProInversión. Cuando se realiza toda la etapa de concesión de la ampliación del eje multimodal del Amazonas Norte conocido como IIRSA Norte el señor ocupaba ese puesto en el consejo directivo de Pro Inversión”, indicó.

La tesis fiscal y las supuestas irregularidades

Según el abogado, el caso gira en torno a observaciones administrativas vinculadas al cálculo del presupuesto anual de obra, del mantenimiento y de algunos plazos que fueron ampliados. Según detalló, estas decisiones no fueron responsabilidad directa de Kuczynski y recaían en otros funcionarios técnicos.

“Lo que no ha conseguido (el Ministerio Público) en todos estos años, es una sola declaración, ni un solo documento que establezca algún tipo de acuerdo irregular, algún beneficio, alguna pre venta, alguna dadiva de Odebrecht o de algún otro medio del consorcio hacia el señor Kuczynski, hacia algún otro miembro del Consejo Directivo de ProInversión o del Comité.”, señaló.

En ese sentido, Midolo sostuvo que, pese a casi siete años de indagaciones, el Ministerio Público no ha logrado sustentar su hipótesis central: que hubo un acuerdo ilícito o un beneficio indebido proveniente de Odebrecht o del consorcio encargado del proyecto.

Finalmente, la defensa insistió en que el caso se sostiene únicamente en observaciones técnicas sin vínculo directo con el exmandatario. Además, afirmó que recién podrán pronunciarse sobre los alcances específicos de la acusación cuando el Poder Judicial la notifique formalmente.

Abogado afirma que reuniones con Odebrecht fueron “institucionales y documentadas”

Consultado sobre los encuentros que habría sostenido Pedro Pablo Kuczynski con representantes de la constructora Odebrecht, entre ellos Jorge Barata, Juan Midolo descartó cualquier irregularidad. Según señaló, estas reuniones habrían formaron parte del trabajo institucional propio del Ministerio de Economía y de ProInversión.

“Estas supuestas reuniones son absolutamente formales y están todas documentadas. No ha habido ninguna reunión ni en oficinas de Odebrecht, ni en el domicilio del señor Kuczynski, ni en algún lugar ajeno a las instalaciones del Ministerio de Economía”, aseguró en RPP.

El abogado enfatizó que estas interacciones se realizaron dentro del marco regular de un proceso de concesión y con la participación de otros miembros del Consejo Directivo y equipos técnicos, por lo que no existiría ningún indicio que vincule al exmandatario con actos de corrupción.

“La acusación no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Todos los encuentros fueron institucionales y se dieron con la presencia de funcionarios y técnicos que formaban parte del proceso”, enfatizó.