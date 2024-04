Zósimo Cárdenas niega haber realizado colectas para regalar joyas a Dina Boluarte

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por el caso ‘Rolex’, en el que se ha visto involucrado por presuntamente haber recolectado fondos para entregar un presente a la presidenta DIna Boluarte, a fin de recibir favores en el presupuesto público.

El titular del GORE Junín fue el último en responder ante la comisión parlamentaria y rechazó los cuestionamientos presentados por un programa de televisión que lo sindican como el organizador de colectas a fin de adquirir un objeto de alta gama de origen francés para ser entregado a la mandataria.

“Señor presidente, nunca hice ninguna colecta y nunca adquirí un artículo francés, como lo señala ese programa ‘Contracorriente’. Y mucho menos nunca tuve ningún regalo para la presidenta, así que descarto totalmente ese tipo de acusación ” , sostuvo.

Del mismo modo, negó haber adquirido algún artículo de alta gama, como un reloj Rolex, para uso personal. “Ratifico nuevamente, nunca he comprado objetos de alto valor, de alta gama, relojes Rolex, nunca he tenido ninguna de esas. Tampoco tendría que declarlas porque nunca las adquirí” , afirmó Cárdenas.

El gobernador regional de Junín es el único de los tres relacionados con la polémica en torno a los relojes y joyas que ha lucido la presidenta, que ha respondido a las preguntas de los congresistas de la comisión mencionada. Esto se debe a que Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, no se presentó a la citación y solicitó una prórroga; mientras que Wilfredo Oscorima, su homólogo en Ayacucho, compareció ante la comisión pero optó por no hacer comentarios sobre el tema.

“Con respeto a la institucionalidad del Congreso de la República y por recomendación de mi abogado, voy a abstenerme de dar esta respuesta en tanto yo me encuentro como testigo en esta investigación”, dijo Oscorima durante su reunión con el grupo de trabajo parlamentario.

Por su parte, el gobernador de Cusco dijo a la prensa que había presentado una solicitud para reprogramar la cita por motivos de agenda.

“He pedido una reprogramación. Estoy en actividades desde las 7 a.m. y no podía fallar a la niñez, a las autoridades que han sido citadas para el día de hoy porque estamos hablando de cinco municipios con quienes teníamos cita el día de hoy, y seguimos con la tarea. Ayer yo me encontré con el presidente de la comisión, le expliqué el tema y estuvimos de acuerdo en reprogramarla, al menos de manera verbal, y esto se está llevando de manera documentaria”, argumentó.

La cita también contó con la participación del gobernador de Amazonas, Gilmer Wilson Horna.