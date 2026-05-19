Tras comparecer en la Comisión de Fiscalización del Congreso, el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, aseguró en rueda de prensa que “no existe ninguna solicitud de indulto” del expresidente Pedro Castillo.

Sin embargo, el pasado 8 de mayo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó que, el 30 de abril de 2026, la Comisión de Gracias Presidenciales declaró inadmisible una solicitud vinculada al golpista Castillo.

El presidente de dicha comisión, Magno García, explicó en el Congreso que “si existe la ausencia de algunos requisitos, se declara inadmisible y se le establece un plazo que va de 15 a 20 días para que pueda ser subsanada dicha inadmisibilidad. De no subsanarse, la solicitud pasa al archivo”, sostuvo.

Es decir, la defensa de Castillo tendría hasta mañana para subsanarlo.