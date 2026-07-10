El expresidente Pedro Castillo se pronunció luego de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas determinara que su detención tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 fue arbitraria. A través de sus redes sociales, el exmandatario afirmó que el documento internacional reconoce una vulneración de sus derechos y pidió que las autoridades peruanas adopten las medidas establecidas.

Desde el penal de Barbadillo, en Ate, Castillo afirmó que la decisión de Naciones Unidas confirma, según su interpretación, que durante su detención se afectaron garantías vinculadas al debido proceso y la protección internacional de los derechos humanos. En esa línea, sostuvo que el Estado peruano debe atender las conclusiones emitidas por el Grupo de Trabajo.

“Esta decisión confirma, de manera inequívoca, que mi encarcelamiento nunca tuvo justificación y que se llevó a cabo vulnerando normas fundamentales del constitucionalismo, el antejuicio político, el debido proceso y los acuerdos internacionales”, escribió.

Asimismo, sostuvo que las autoridades que participaron en su destitución y arresto actuaron fuera del marco legal, y afirmó que el informe de Naciones Unidas permite revisar lo ocurrido durante ese proceso. Además, hizo un llamado a las entidades nacionales e internacionales para que tomen en cuenta la opinión emitida por el organismo.

“La Opinión núm. 78/2025 determina que el Estado peruano violentó flagrantemente mis derechos humanos y que fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República, el pasado 7 de diciembre de 2022”, manifestó.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria recomendó al Estado peruano adoptar medidas para reparar la situación de Castillo y señaló que una de las acciones adecuadas sería su liberación inmediata. En esa lína, solicitó una investigación independiente sobre las circunstancias de su privación de libertad y las posibles responsabilidades por las vulneraciones identificadas.l

Antes de cerrar su mensaje, el expresidente agradeció a las personas que han respaldado su posición durante los últimos años y afirmó que el pronunciamiento internacional representa un avance para su pedido de revisión del caso. Asimismo, reconoció la labor de su equipo legal internacional durante el procedimiento ante Naciones Unidas.

“Expreso también mi eterno agradecimiento por la gestión realizada por el equipo legal internacional”, señaló Castillo.

Al pueblo peruano y a los pueblos del mundo; a las organizaciones que defienden los derechos de las personas y de los pueblos; y a los órganos de administración de justicia:



Yo, José Pedro Castillo Terrones, como presidente constitucional de la República del Perú, elegido por la… pic.twitter.com/PN3jzHz2VZ — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 10, 2026





Roberto Sánchez anuncia acciones tras pronunciamiento de la ONU

Por su parte, el excandidato presidencial Roberto Sánchez expresó su respaldo a Pedro Castillo tras conocerse el infirme y anunció una próxima conferencia de prensa para fijar la posición política y social de Juntos por el Perú.

A través de sus redes sociales, sostuvo que promoverán acciones de movilización en defensa de los derechos humanos y exigió la liberación del exmandatario, a quien calificó como víctima de una detención arbitraria.

Se invita al Pueblo, Organizaciones sociales a la Prensa Nacional e Internacional a la Conferencia de Prensa, para el día Lunes 13 de Julio a horas 9am en Paseo Colón 422.



Ocasión en que daremos a conocer la posición política y social sobre la Detención Arbitraria contra el… — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 10, 2026