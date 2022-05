La excongresista Cecilia Chacón se refirió a sus duras críticas contra el exministro de Educación Jaime Saavedra durante la sesión de la Comisión de Presupuesto en el 2016 y dijo que “lo volvería a hacer”.

En declaraciones a Canal N, la exparlamentaria de Fuerza Popular aseguró que Saavedra merecía ser tratado de esa manera, aunque negó haber maltratado al extitular del Minedu en aquella ocasión.

“[¿Merecía ser tratado de esa manera?] Por supuesto porque con su conocimiento fue el único que tuvo que rehacer su presupuesto, tanto así que aceptó lo que le decía y a la semana trajo otro presupuesto”, expresó.

“Yo no lo he maltratado y él no se ha sentido maltratado porque en ningún momento lo dijo. Tanto así, que a la semana trajo un nuevo presupuesto”, agregó.

Desde el punto de vista de Cecilia Chacón, Jaime Saavedra fue “un mal ministro” de Educación y fue bien censurado por el Congreso de la República.

“Lo volvería a hacer. Esa plata que cambió de destino, a la semana fue directamente a colegios y a la gente más necesitada, no fue para darle dinero a gente que hacía consultorías y publicidad. Eso era lo que cambió”, subrayó.

Declaraciones de la excongresista Cecilia Chacón sobre exministro de Educación Jaime Saavedra. (Video: Canal N)

Como se recuerda, en aquella ocasión Cecilia Chacón tuvo fuertes palabras contra el entonces ministro de Educación. “A usted le sobra la plata. Usted es la caja. Usted fue la caja del gobierno anterior, porque como a usted le sobra la plata y no ejecuta, usted es buena gente”, le dijo.

“Una vez más queda demostrado que usted recoge el presupuesto para ir repartiéndolo. Usted está como la virgencita a la que hay que venir a rezar”, comentó.