El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, convocó a un Pleno extraordinario para el martes 17 de febrero con el fin de abordar la moción de censura contra el mandatario José Jerí.

La sesión se realizará en medio de la controversia política generada en torno a la gestión y actuación del presidente José Jerí, y podría marcar un nuevo capítulo en la evaluación de la permanencia de un jefe de Estado, en un contexto de creciente tensión entre las bancadas parlamentarias.

Fernando Rospigliosi precisó que la sesión ha sido programada para las 10:00 de la mañana del 17 de febrero.

Los promotores de la moción de censura, que cometieron varios errores, los han subsanado y acaban de presentar la moción en SIETE partes distintas (no es lo regular, pero se ha aceptado), con 78 firmas, justo el mínimo necesario. En consecuencia, coordinando con la Mesa… pic.twitter.com/s2MLXobwZW — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) February 13, 2026

Previamente, la bancada de Renovación Popular había instado a convocar a Pleno extraordinario tras validarse las 78 firmas.

Luego, la Oficialía Mayor del Parlamento informó que se trata de 79 firmas válidas, pero finalmente Fernando Rospigliosi precisó que la convocatoria se concretó tras la validación de 78 firmas.

Personal técnico del @congresoperu, conjuntamente con el personal de la @bancada_rp, ha validado las 78 firmas para el Pleno Extraordinario en el sistema de la Reniec. Presidente Fernando Rospigliosi, esperamos que convoque de inmediato al Pleno Extraordinario. ¡NO MÁS EXCUSAS! — Bancada Renovación Popular (Oficial) (@bancada_rp) February 13, 2026

Noticia desarrollado....