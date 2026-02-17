El Congreso de la República aprobó este martes 17 de febrero, la censura contra el presidente interino José Jerí, decisión que provocó su salida inmediata del cargo y abrió un nuevo capítulo en la inestabilidad política del país. La medida fue respaldada por 75 votos a favor, luego de varias semanas de tensiones entre el Ejecutivo y distintas bancadas.

La censura se sustentó en una serie de cuestionamientos que se acumularon en las últimas semanas. Entre los principales detonantes estuvieron los cuestionamientos por reuniones sostenidas con empresarios chinos que no habrían sido registradas de manera transparente en la agenda oficial, lo que generó sospechas políticas y pedidos de esclarecimiento en el Congreso.

A este escenario se añadieron cuestionamientos previos a su llegada al Ejecutivo. Durante su etapa como congresista, fue relacionado con denuncias por presuntos cobros irregulares para favorecer proyectos desde la Comisión de Presupuesto que presidió, aunque sin que existieran sentencias firmes en su contra. Asimismo, una acusación por violación sexual presentada en 2025 —archivada posteriormente por falta de pruebas— generó críticas de organizaciones de derechos humanos y reavivó el debate sobre los estándares éticos exigidos a quien ejerce la Presidencia.

Las revelaciones recientes terminaron por precipitar su salida. Reportes periodísticos advirtieron sobre contrataciones en el Estado de mujeres que habrían sostenido reuniones nocturnas en Palacio de Gobierno, lo que derivó en la apertura de investigaciones por parte de la Contraloría y la Fiscalía por presuntos delitos contra la administración pública.

Congreso censuró a José Jerí con 75 votos

El Congreso de la República aprobó este martes 17 de febrero la censura del presidente José Jerí, luego de admitir y someter a votación las siete mociones multipartidarias presentadas en su contra durante un pleno extraordinario.

Luego de la admisión y acumulación de las siete mociones de censura, el Pleno del Congreso procedió a la votación final, en la que 75 congresistas votaron a favor de la censura, 24 en contra y 3 se abstuvieron, con lo cual quedó aprobada la censura del presidente José Jerí.

Con este resultado, el Parlamento puso fin a la permanencia de Jerí en la Presidencia de la República, en medio de un escenario de alta confrontación política y a pocas semanas del inicio formal del proceso electoral, abriendo ahora el debate sobre la sucesión presidencial y los pasos constitucionales a seguir.

Admisión y votación de las mociones

La primera moción de censura, impulsada por la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático), fue admitida con 71 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, superando la mayoría simple requerida.

Posteriormente, el Pleno evaluó la segunda moción, presentada por Elías Varas (Juntos por el Perú), que obtuvo 69 votos a favor y 26 en contra.

La tercera moción, promovida por el congresista Jaime Quito, alcanzó 73 votos a favor y 25 en contra, mientras que la cuarta moción, sustentada por Edward Málaga, fue aprobada con 76 votos a favor y 19 en contra.

Antes de la siguiente votación, el congresista Esdras Medina (Renovación Popular) cuestionó la postura de Fuerza Popular y lanzó una crítica directa en el hemiciclo:

“Fuerza Popular ayer nos decía que José Jerí seguía siendo congresista y encargado de la Presidencia. Hoy pretende sostener todo lo contrario. Podemos decir: cómo has cambiado, pelona”.

Acto seguido, se sometió a votación la sexta moción, presentada por Pedro Martínez (Acción Popular), que fue admitida con 74 votos a favor, 21 en contra y una abstención.

Finalmente, la séptima moción, impulsada por Hamlet Echevarría (JPP – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), fue aprobada con 72 votos a favor y 23 en contra.