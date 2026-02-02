El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó que la vacancia del presidente José Jerí es una decisión que ya “está tomada” y que su bancada deberá “respetar” su postura como fundador del partido, de acuerdo con un reportaje de ‘Panorama’.

En entrevista con dicho programa, el exgobernador regional de La Libertad señaló que respaldará “lo que la gente está exigiendo”, pese a que aún no se ha reunido con su bancada parlamentaria.

“Yo fui el primero en pedir la renuncia y como no ha renunciado en el Congreso hay dos caminos, la censura o la vacancia. Espero que los 130 congresistas tomen la mejor decisión”, manifestó.

“La bancada es parte del Congreso, pero tendrán que respetar la decisión de su fundador. Sí, vamos a apoyar lo que la gente está exigiendo. No he tenido la oportunidad de conversar, pero la próxima semana vamos a tomar la decisión [de apoyar la vacancia]. Está tomada”, añadió.

Cabe recordar que días atrás César Acuña aseguró que Jerí no atendió el pedido de su agrupación política para renunciar al cargo, tras revelarse las reuniones no registradas con empresarios chinos.

En la presentación de sus voceros de campaña, Acuña señaló que APP fue el primer partido en pedir la renuncia del mandatario, luego de que “Punto Final” difundiera que Jerí asistió encapuchado a una reunión con el empresario chino Zhihua Yang en el distrito de San Borja.

Al ser consultado sobre por qué su bancada no respalda las mociones de censura ni el pedido de vacancia presentado por congresistas, principalmente de izquierda, César Acuña respondió que sus legisladores tienen libertad de decisión.

“Los congresistas de acuerdo a la Constitución tienen libertad de decidir, no hay mandato imperativo. En la posición de APP con su comunicado, dije que renuncie. No me ha hecho caso. Se quedó solamente el comunicado, fue mi posición”, sostuvo.

“[Alianza para el Progreso] fue el primer partido que sacó su comunicado, cuando se le vio encapuchado dije que renuncie. Tengo mala suerte, no me ha hecho caso”, agregó.