El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, salió a defender a su partido tras la difusión de un reportaje de Cuarto Poder que reveló, con base en informes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que dicha organización política acumula 19.7 millones de soles en préstamos registrados como “créditos concertados corrientes y no corrientes”.

El informe precisó que más de 17 millones de soles corresponden a “deudas internas” del partido, principalmente con Acuña, sus hijos y la Universidad César Vallejo.

En conferencia de prensa convocada tras la difusión del reportaje, Acuña Peralta insistió en que los fondos que ha prestado son “lícitos” y fruto de su trayectoria empresarial. Para él, este acto refleja compromiso y no una irregularidad.

“Es una demostración de que hay interés del fundador para que se mantenga vigente un partido. Y no es malo que un fundador o un grupo de personas puedan aportar o prestar para que un partido se mantenga vigente”, resaltó.

Acuña sostuvo que las críticas se deben al contexto electoral. Consideró que el reportaje responde a una intención de perjudicar su imagen en plena campaña.

“Yo estoy tranquilo, creo que no es malo, no sé qué sería lo negativo. Al contrario, en buena hora que un grupo de personas puedan aportar para que un partido no desaparezca”, afirmó, al recalcar que sus aportes no deberían interpretarse como un riesgo de influencia indebida dentro del partido.

Asimismo, descartó que estos montos le otorguen ventajas indebidas dentro del proceso electoral.

“No hay ninguna ventaja (...) Aquí no decide el dinero, decide la población. Puedes invertir millones, pero si la gente no cree en ti, si la gente no te tiene confianza, no hay ventaja. Hoy los peruanos tienen 39 opciones, tienen para escoger los candidatos”, sostuvo, insistiendo en que su rol como financista no altera la competencia.

Sin embargo, tales préstamos permitirían financiar actividades partidarias sin superar los topes legales de aportes de privados que puede recibir una organización política, cuyo límite, según norma, es 1 millón 70 mil soles al año.

Transparencia

El secretario general de APP, Luis Valdez, también salió en defensa del manejo de los recursos del partido. Aseguró que todos los préstamos fueron declarados en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la ONPE.

“Un partido como el nuestro, que tiene entre 400 y 500 mil militantes, que despliega su esfuerzo a nivel nacional, exige la intervención de recursos, todos estos lícitos”, aseveró en RPP.

Añadió que estos aportes permiten cubrir gastos de locales, planillas, servicios y movilización. “Cuando uno inicia un proyecto de este tipo o de cualquier otro tipo, ya sea empresarial, político, partidario, se necesitan recursos”, resaltó.