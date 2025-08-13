El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, negó estar involucrado en actos de corrupción. Como parte de su defensa apeló a su fe católica y sostuvo: “Dios me dijo: ‘Te voy a cuidar y haré que hagan justicia’”.

El líder de Alianza para el Progreso (APP) calificó de “mentiras” las denuncias en su contra y afirmó que estas fueron archivadas en la Fiscalía, por lo que nunca han llegado al Poder Judicial.

Al deslindar de presuntas irregularidades en la adjudicación de obras a las empresas de una joven sin experiencia (Lucero Coca), Acuña aseguró que se ha removido a los gerentes de Contrataciones y de Infraestructura. Asimismo, anunció la expulsión de APP del exgerente de Producción Juan José Fort, vinculado a cobros irregulares en el programa Procompite.