El exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Daniel Marcelo Jacinto reveló que el líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP) y actual gobernador regional, César Acuña Peralta, le ofreció en febrero postularlo al Congreso de la República.

El también exburgomaestre de La Esperanza estuvo prófugo de la justicia durante dos años por el delito de corrupción, pero en diciembre de 2022 el Tribunal Constitucional (TC) anuló la sentencia de cuatro años y ocho meses de prisión que pesaba en su contra por el Caso Baños Químicos.

Invitación

“El presidente del partido [César Acuña] me invitó a una reunión en febrero de este año y me preguntó, Daniel, adónde quieres ir. Le respondí que el gobierno regional, pero como había problemas en sur y supuestamente había elecciones el otro año, me preguntó por qué no iba al Congreso”, contó Marcelo Jaciento, en una entrevista con el programa Polémica Noticias.

La exautoridad edil añadió que ante su negativa, Acuña Peralta volvió a conversar con él, le insistió en su propuesta y le ofreció “el número 3″.

“Me dijo, me ratifico en lo que te he ofrecido y es más, te doy número. El 1 va a ser Óscar [Acuña, posiblemente]; el 3, tú y el 2 por alternancia tenía que ser mujer”, recordó.

En otro momento de la entrevista, Marcelo Jacinto contó que hace casi dos meses, un amigo empresario suyo le comentó que cuando Juan José Fort era candidato al Parlamento por APP, este lo llamó “para conversar”.

“Cuando Juan José Fort llegó, lo hizo con José Ruiz con el mensaje de que este iba a ingresar a la municipalidad [de Trujillo]. Quería que lo acompañe en su campaña [a cambio] de que Ruiz le dé las obras”, aseveró.

Marcelo también comentó sobre las duras declaraciones que dio César Acuña mientras él estuvo prófugo.

“Lo hizo porque estaba en campaña”, dijo.