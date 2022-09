El excandidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, sostuvo que ya no postulará a la Presidencia de la República de ser elegido gobernador regional de La Libertad, puesto que ocupó en el 2015.

“Si soy elegido gobernador de La Libertad me quedaré los cuatro años y no postularé a la Presidencia. Mi compromiso es con la región y pido que no crean, como dicen mis adversarios, que dejaré mi cargo por ser presidente”, señaló Acuña en diálogo con Correo.

Al ser consultado por la caravana que realizó con más de tres mil vehículos, el candidato de Alianza para el Progreso sostuvo que “es un récord” que demuestra el apoyo de la población a su candidatura.

Y es que a través de una nota de prensa, que incluía imágenes, se dio a conocer que Acuña participó en una “Caravana del triunfo” con más de tres mil vehículos, entre autos y camionetas, que recorrieron los distritos de Víctor Larco, Moche, Laredo, El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza, Huanchaco (El Milagro) y Trujillo.

Desde APP nos indicaron que en dicha caravana participaron todos los candidatos a las alcaldías distritales, así como el aspirante a la alcaldía provincial de Trujillo, José Ruiz. Por ese motivo, se logró llegar a más de tres mil vehículos y el recorrido fue por más de 5 horas.

