El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, sostuvo una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, como parte de los encuentros que mantiene con representantes de distintas fuerzas políticas antes del cambio de mando. Al término de la cita, hizo un llamado a priorizar el diálogo entre las agrupaciones políticas para garantizar la estabilidad del país durante el próximo quinquenio.

Acuña explicó que acudió a la vivienda de la mandataria electa para felicitarla por el resultado de las elecciones y expresarle sus deseos de éxito en la gestión que asumirá en los próximos días. También señaló que el escenario posterior a los comicios representa una oportunidad para fortalecer la coordinación entre los actores políticos.

“He venido a saludarla. Ya terminó la competencia electoral y he venido a desearle lo mejor. Esta es una gran oportunidad para que todos los políticos estemos cerca de la presidenta”, manifestó.

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César Acuña, excandidato de APP, tras reunirse con Keiko Fujimori: Yo tengo fe y confianza que hará un buen gobierno



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En declaraciones a la prensa, Acuña consideró que el país necesita dejar atrás la inestabilidad política registrada en los últimos años. En ese sentido, exhortó a las bancadas del Congreso a construir consensos y priorizar el interés nacional.

“Con la presidencia de la señora Keiko debería haber un punto de quiebre. Ya no más muchos presidentes en cinco años. Invoco a todas las fuerzas políticas que hoy están en el Congreso a dialogar y pensar en el país, dejando de lado los intereses personales”, exhortó.

Asimismo, señaló que espera que el nuevo periodo presidencial permita consolidar un escenario de estabilidad política.

“Me encantaría que este sea un gobierno de cinco años de gobernabilidad y estabilidad, y que al final el gran ganador sea el Perú”, agregó.

Durante la reunión, César Acuña señaló que compartió con Keiko Fujimori su experiencia como exgobernador regional de La Libertad y recomendó mantener una coordinación permanente con alcaldes y gobiernos regionales, al considerar que conocen las principales necesidades de la población.

En otro momento también sostuvo que la inseguridad ciudadana y el eventual impacto del fenómeno de El Niño, especialmente en el norte del país, deben figurar entre las prioridades de la próxima gestión.

“Debe estar lo más cerca posible de los alcaldes y de los gobiernos regionales, porque ellos conocen las necesidades de la población. El problema del Perú es la inseguridad. En el caso del norte también está el fenómeno de El Niño, por eso es importante trabajar de la mano con los gobiernos regionales”, precisó.

Descarta solicitar cargos en el Ejecutivo

Consultado sobre una eventual participación de Alianza para el Progreso en el próximo gabinete ministerial, Acuña aseguró que su partido no ha solicitado espacios dentro del Ejecutivo. También precisó que no ha propuesto nombres para ocupar ministerios ni la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Ninguna. Este es el momento para que cada gobierno ponga a las mejores personas. La gestión depende de los ministros y quien los designa es la presidenta”, afirmó.