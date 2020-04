César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.“Nuestra misión fue salvar a 72 rehenes, ahora es salvar a 32 millones”

En su vida militar, relata, estuvo en frentes de batalla tales como el del conflicto del Cenepa y la operación Chavín de Huántar, que hoy cumple su 23° aniversario. Sin dejar de conmemorar esta fecha, hoy el general César Astudillo, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), se concentra en la nueva misión encomendada por la patria: contener el COVID-19. Recuerda a uno de los ‘soldados caídos’ en esta ‘guerra’, el técnico Fredy Rueda, y asegura que por él, y por el Perú entero, se obtendrá la victoria.

¿En qué frentes ha estado durante su carrera militar?

Estuve en el Conflicto del Cenepa, en 1995; en la operación Chavín de Huántar, en 1997; en la pacificación del Huallaga, con la captura de ‘Artemio’ (Florindo Flores Hala); y muchos años en el Vraem. Bueno, y ahora en esta guerra con un enemigo invisible, el COVID-19, que nos mide fuerza, pero venceremos, por supuesto, quizá sea mi última batalla, pero venceremos.

¿Qué representa para usted Chavín de Huántar?

He debido iniciar esta entrevista con un homenaje póstumo al técnico de la Armada Peruana Fredy Rueda, un valiente marino que acaba de fallecer el 14 de abril, afectado por el COVID-19, en el Hospital Naval. Él fue combatiente en el Ucayali, en el Vraem, en Chavín de Huántar, y siempre salió victorioso, pero el COVID-19 se llevó a este gran hombre, mis condolencias a su familia. Yo participé en Chavín de Huántar al mando del Equipo 1 del Grupo Alfa; teníamos a cargo el primer piso. Ensayamos, mañana, tarde, noche y madrugada, durante los 126 días que significó el cautiverio de los 72 rehenes, hasta el Día D, el 22 de abril de 1997, donde se logró el rescate con las lamentables bajas del coronel Juan Valer, el capitán Raúl Jiménez, los héroes, y del doctor Giusti Acuña (vocal supremo). Esta operación no llegó a durar ni 30 minutos, pero fue trascendental en la historia del Perú, porque estos criminales (los emerretistas) tenían secuestrada a toda una nación.

¿Era cercano al coronel Valer?

Sí, estudiamos en el mismo colegio, en el Bartolomé Herrera; claro, él era mayor que yo, estaba terminando y yo estaba en tercero. Era muy singular, con su color de pelo, medio rojito cuando era más jovencito, por eso le decían Chizito, desde chiquillo siempre llamó la atención, tenía un espíritu muy jovial, era todo un personaje. En la Escuela de Comandos, cuando yo hice el curso, él fue mi instructor, él recién venía de España, fue número 1 en su curso y fue mi instructor en varias asignaturas. Luego, cuando me casé él me prestó su uniforme de gala, yo no tenía, me casé con el uniforme de gala de Juan Valer, eso es todo un orgullo para mí. Y, por supuesto, mi ‘sobrina’ Valeria Valer, la hija de Juancito, es ahora una congresista de la República con quien me une una gran amistad.

¿Cuál es su misión frente al COVID-19?

Nuestra misión ahora es salvar vidas. En Chavín de Huántar nuestra misión fue salvar la vida de los 72 rehenes, ahora es salvar la vida de 32 millones de peruanos. Lamentablemente ya van más de 400 fallecidos por esta pandemia y lo que queremos es evitar que mueran muchas más personas, por eso el señor presidente (Martín Vizcarra), con el Consejo de Ministros, ha determinado las inamovilidades. Ahora estamos cambiando la estrategia, porque toda estrategia es dinámica, estamos actuando en los mercados, en los bancos. Igual pasó en Chavín de Huántar, al principio pensábamos entrar escalando las paredes, después cambió el escenario porque se movieron los terroristas; luego dijimos: “Vamos a entrar por las dos puertas”, y cambió el escenario porque comenzaron a sacar a los rehenes por las ventanas. Al final se decidió por los túneles.

Después del 26 de abril, ¿los militares se quedarán en las calles?

Por supuesto, nuestra tarea no va a terminar ahorita, porque esta pandemia no se va el 26 de abril, va a seguir, y como ha dicho el señor presidente, no es que se vaya a liberar todo y vamos a volver al mundo como era antes, van a continuar algunas limitaciones. Pero por lo mismo que son restricciones, y a nadie le gusta que lo restrinjan, hay que hacerlas cumplir ¿no?, hacer cumplir el distanciamiento social en los mercados, los bancos. Si ahorita están así (atestados), imagínense cuando liberen algunas prohibiciones.

César Astudillo

General E.P.

En 1983 se graduó de la Escuela Militar de Chorrillos en el arma de infantería. Es comando, también ingeniero de sistemas. Tiene una maestría en administración y otra en ciencias militares.