El ministro del Interior, César Astudillo, se rectificó este martes respecto a sus declaraciones sobre el índice de homicidios en el Perú. Un día antes, durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Senado, había señalado que las cifras no se habían desbordado frente al año pasado y atribuyó la sensación de inseguridad a una “percepción mediática”.

Astudillo reconoció que su afirmación anterior no había sido formulada de manera adecuada. El ministro hizo esta precisión luego de acudir nuevamente al Congreso, donde participó en una sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados.

Al ser consultado por sus declaraciones previas, Astudillo explicó que el problema estuvo en la forma en que planteó su respuesta y no en una interpretación equivocada de sus palabras. También señaló que el Gobierno trabaja para reducir el temor que existe entre los ciudadanos frente a la inseguridad.

“No es que hayan entendido mal, me he expresado mal. Estamos comprometidos en bajar esa percepción, esa percepción de miedo, de terror, tenemos que acabarla y ese, ese es nuestro compromiso. Yo no puedo dar un dato exacto, pero estamos trabajando mucho y muy fuerte en que bajen”, indicó.

En ese contexto, el titular del Interior explicó que no cuenta con una cifra exacta para sustentar una comparación en ese momento. Además, admitió que existe preocupación entre los ciudadanos debido a la situación de inseguridad.