El candidato a la alcaldía de San Isidro por Fuerza Popular, César Combina, denunció un presunto “fraude en marcha” por el cambio de cronograma que adoptó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) horas antes del cierre de inscripción de listas para las Elecciones Municipales y Regionales 2022.

Según señaló a ese medio, desde el día 14 de junio, Combina denunció diariamente las supuestas violaciones de derechos que el ente electoral habría cometido y acusó al JNE de estar parcializado a favor de Perú Libre y partidos cercanos al Gobierno de Pedro Castillo.

“El JNE exige que todas las listas se presenten completas, si uno no cumple ese requisito se declara improcedente la candidatura. Pero la lista provincial para Lima Metropolitana de Perú Libre tenía a dos candidatos a regidores que se negaron a firmar los documentos por estar en contra de las decisiones de Vladimir Cerrón. Me refiero a Zaira Arias y Noel Jaimes Tarazona quienes no firmaron ningún documento para presentar al JNE hasta el día de hoy. Sin embargo, una denuncia de Jaimes Tarazona confirma que el día 14, Vladimir Cerrón convocó de emergencia a los candidatos de Lima para garantizar que firmen la lista. Él no firmó, Zaira Arias tampoco, pero sus hojas de vida y declaraciones juradas fueron entregadas al JNE días después”, indicó el candidato a San Isidro.

De acuerdo a la versión de Combina, era imposible que Perú Libre cumpliera con la fecha de inscripción y esto habría llevado a presionar al JNE para ampliarla.

“Pese a lograr la ampliación ilegal, Cerrón y Perú Libre no lograron las firmas y las falsificaron. Tanto Arias como Jaimes ya lo denunciaron. Lamentablemente el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro solo ha declarado inadmisible la lista y no improcedente como debió ser. Esta es otra prueba de la parcialización del JNE y sus JEE a favor de la mafia que quiere inscribirse a como dé lugar. No podemos permitirlo”, sentenció el también exparlamentario, quien anunció que en las próximas horas presentará acciones legales contra los miembros de los JEE y JNE que favorezcan a las mafias y en contra de la ley.

