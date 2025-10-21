El excongresista César Combina Salvatierra anunció oficialmente su precandidatura presidencial por Avanza País, con un llamado a la unidad de todas las fuerzas de derecha y del centro liberal-conservador del país.

Combina afirmó que el Perú necesita “liderazgo, claridad y unidad”, destacando que su objetivo no es dividir a la derecha sino construir una gran coalición patriótica que defienda los valores de la libertad, la familia, la fe y la Constitución.

“Nuestro enemigo no está en la derecha, está en la izquierda que ha destruido la economía, la moral y la esperanza del país”, señaló el precandidato.

Asimismo, expresó su respeto hacia otros referentes del sector, como Philip Butters (Avanza País) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), al recalcar que las diferencias no deben convertirlos en adversarios. Según dijo, las primarias deben servir para fortalecer el bloque y no fracturarlo, como ocurre en otras democracias.

En los próximos días, el exlegislador y su equipo, conformado por más de mil afiliados de Avanza País, recorrerán diversas regiones del país para difundir sus diez propuestas programáticas. “Sea cual fuera el resultado, nuestro aporte serán las propuestas”, subrayó.

Finalmente, Combina ratificó que su campaña estará centrada en el orden, el trabajo, la libertad económica y la seguridad ciudadana, asegurando que su proyecto busca enfrentar “el comunismo, el caviarismo y el marxismo cultural”.

“El Perú no necesita más ideologías extranjeras; necesita valores, liderazgo y amor por la patria”, concluyó.