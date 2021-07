El vocero de Alianza para el Progreso, César Combina, señaló a Correo que la congresista Carmen Omonte y Walter Ascona ya no forman parte de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), luego de que estos se mostraran en contra de la selección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

MIRA: Abogado que pidió suspender elección del TC solicita multar a congresistas que participaron en el pleno

“Para nosotros, el señor Walter Ascona y Carmen Omonte no están en la bancada. Ellos no participan de las reuniones y los acuerdos que tenemos. Tampoco votan de acuerdo a la mayoría. No mantenemos contacto con ellos”, sostuvo el portavoz apepista.

Combina precisó que, lamentablemente, “no se ha podido formalizar sus renuncias en estos momentos”.

Asimismo, explicó que, en el caso de Omonte, presentó su renuncia meses atrás a la bancada de APP, pero no fue aceptada en ese momento. “No se aceptó su renuncia, porque ella quiso seguir en el partido y mostró acciones para mantenerse”, alegó.

Luego, Combina dijo que será decisión de Ascona y Omonte “analizar su situación y formalizar su renuncia”.

Respecto a Walter Benavides, otro de los legisladores que está en contra de la elección de magistrados, el vocero de APP explicó que este sí participaba en reuniones con la bancada y había una relación de respeto en las votaciones.

“Si él no se ha sumado a los votos de la bancada sobre el TC, es natural que no se sienta cómodo. Estoy esperando su carta de renuncia o explicación de la situación”, dijo.

Por otro lado, a través de su tuit, Combina resaltó la importancia de que el Pleno no apruebe iniciativas a favor de los mineros ilegales en el país.

“Los que votaron a favor de la cuestión previa somos los que no quisimos ni debatir ni apoyar el dictamen que permite la minería ilegal en ríos, lagos y lagunas”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO: