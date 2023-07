César Vásquez, ministro de Salud, se refirió a las fotografías que aparece junto al expresidente Pedro Castillo, así como con otros miembros del denominado ‘Gabinete en la sombra’. El titular del Minsa mencionó que al ser oriundo de Chota, todos los “paisanos se conocen”.

El funcionario público afirmó que durante el gobierno de Pedro Castillo “no ha habido nunca coincidencias ideológicas o de trabajo, soy de otra línea”. Asimismo, resaltó que “si en algún momento hemos coincidido y nos hemos tomado una foto no nos hace ni cómplices o amigos ni responsables de sus cuestionamientos”.

Además, señaló que su vínculo con el exasesor de Castillo, Auner Vásquez Cabrera (con quien aparece en una fotografía) ha sido “estrictamente profesional durante un periodo no muy largo”. “Cuando participó en el gobierno de Pedro Castillo no he tenido ninguna comunicación laboral, no ha habido mayor contacto con él”, agregó.

César Vásquez descartó acuerdo político

César Vásquez dejó en claro que su designación como titular del Minsa no ha sido parte de un acuerdo político entre el gobierno de Dina Boluarte y César Acuña, líder de Alianza para el Progreso. “A mí me convocan de acuerdo a mi experiencia y trayectoria política que es muy conocida en el medio y sobre todo en el tema de salud”, expresó.

“No ha habido ninguna coordinación con el presidente del partido, muy por el contrario, cuando me hacen la entrevista final, la presidenta me convoca y me dice que han decidido nombrarme ministro de salud y es ahí donde pedí licencia en APP”, comentó.

Por último, el magistrado se mostró a favor de que la presidenta pueda ejercer su cargo de manera remota. “Creo que en las circunstancias en que estamos debemos darle facilidades al gobierno que está constitucionalmente en ejercicio de funciones para que haga su trabajo, y una de las responsabilidades de la presidenta de la República es representarnos fuera del país”, subrayó.