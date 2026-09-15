El titular del Ministerio de Educación (Minedu), José Chang, cuestionó los contenidos que se imparten en las escuelas tras presentar el Plan Nacional de Educación.

“Vamos a retirar de la currícula nacional todo tipo de ideología. No debe haber una interpretación ideológica de la historia”, declaró ante la prensa.

Chang también abordó cómo se enseña sobre los años 90.

“Algunos consideran (...) una guerra civil, en realidad ahí hubo terrorismo, sencillamente. Y creo que eso hay que señalarlo como un hecho histórico”, aseveró.