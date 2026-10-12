¿Qué queda de las ganas de cambiar el mundo después de 20 años? Tránsito Asociación Cultural lleva esta pregunta al escenario con “Queríamos cambiarlo todo”, una creación colectiva de corte documental que entrelaza las historias personales de sus integrantes con los acontecimientos políticos y sociales que han marcado al Perú en el último cuarto de siglo.

Dirigida por Paloma Carpio Valdeavellano, la obra se estrenará este miércoles 14 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Teatro Ricardo Blume, como parte de la celebración por los 20 años del colectivo teatral.

“Queríamos cambiarlo todo” es una creación colectiva de corte documental que revisa los últimos 25 años del Perú y celebra los 20 años de un grupo de teatro casi desconocido, compuesto por mujeres y amigas “de cierta edad”.

Las historias individuales y la memoria de las creaciones del grupo se conectarán con la revisión de los sucesos políticos y sociales que nos condujeron a este presente. Así, el espectador será parte de una fiesta de celebración, a modo de un rito histórico e histérico; donde reirán, cantarán y reflexionarán.

“Esta obra nos propone confrontarnos con nuestras frustraciones y reafirmar nuestras utopías, a través de un proceso de revisión de nuestra historia reciente como país. La precariedad de nuestra democracia es contrastada con la solidez de nuestra amistad y nuestros principios, que nos sostienen y nos dan impulso para seguir creando”, nos comenta Paloma Carpio, directora de la obra.

En escena participan Jimena Ballén, Natalia Consiglieri, Chía Mantilla, Coralí Ormeño, Tania Pezo, Laura Santa Cruz y Katiuska Valencia. La propuesta invita al público a compartir una celebración que combina memoria, crítica y complicidad, a modo de un rito histórico e histérico.

Una trayectoria dedicada a la creación colectiva

Tránsito-vías de comunicación escénica nació en 2005 por iniciativa de un grupo de recién egresadas de la especialidad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Desde entonces, el colectivo busca dar continuidad al legado de la creación colectiva en el país, explorando lenguajes y contenidos propios de la experiencia de vivir en Lima

Su trabajo parte de la convicción de que las artes escénicas pueden generar espacios de reflexión, diálogo e intercambio democrático. En esa línea, Queríamos cambiarlo todo recupera las experiencias de sus integrantes y las pone en diálogo con la historia del Perú.

El proyecto fue ganador del Concurso Anual de Proyectos de Creación de la PUCP (CAP 2025) y cuenta con el apoyo de CAPAZ, organización que promueve la accesibilidad para personas con discapacidad en eventos culturales.

Funciones y entradas

La temporada se realizará del 14 al 29 de octubre, los miércoles y jueves a las 8:00 p. m., en el Teatro Ricardo Blume, ubicado en el jirón Huiracocha 2160, en Jesús María.

Las entradas tienen un costo de S/ 45 para el público general y S/ 30 para estudiantes. Pueden adquirirse a través de Ticketmaster.

Todas las funciones contarán con medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y personas neurodivergentes. Además, el miércoles 28 de octubre se ofrecerán recursos de audiodescripción y experiencias sensoriales dirigidas a personas con discapacidad visual.

Asimismo, los jueves 15 y 22 de octubre se realizarán conversatorios al finalizar las funciones, como una oportunidad para dialogar con el público sobre los temas abordados en la obra.

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