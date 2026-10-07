El Método Grönholm, una de las comedias del dramaturgo catalán Jordi Galceran, regresa a los escenarios peruanos después de 13 años con una nueva puesta dirigida por Rómulo Assereto.

La producción reúne en escena a Stephany Orúe, Manuel Gold, Oscar Meza y Job Mansilla, quienes interpretan a cuatro aspirantes que llegan a la fase final de un proceso de selección para conseguir un puesto en una multinacional.

Una entrevista de trabajo convertida en combate psicológico

La historia comienza en una sala de juntas, donde los cuatro candidatos esperan enfrentarse a una entrevista laboral. Sin embargo, el proceso pronto se transforma en una competencia psicológica marcada por pruebas, alianzas, enfrentamientos y estrategias.

Los personajes deberán revelar aspectos personales de sus vidas mientras intentan determinar si las confesiones de sus competidores son verdaderas o forman parte de una estrategia para conseguir el empleo.

La obra utiliza el humor y situaciones de tensión para abordar las relaciones de poder, la competencia, las ambiciones profesionales y los límites que una persona puede estar dispuesta a cruzar para obtener un puesto de trabajo.

Rómulo Assereto dirige el regreso de El Método Grönholm

La nueva versión está dirigida por Rómulo Assereto, quien regresa al Perú de la mano de Los Productores tras desarrollar parte de su carrera artística en España.

“Luego de dos décadas de su creación, la obra sigue siendo exitosa por retratar de forma burlesca y lúcida las ambiciones del mundo corporativo. No solo se habla de entrevistas de trabajo, es un reflejo de cómo nos comportamos cuando el sistema nos pone contra la pared”, señala Assereto.

El director define la puesta como una comedia que, además de buscar entretener, confronta al público con los comportamientos que aparecen cuando las personas compiten por una oportunidad profesional.

Una obra representada en más de 60 países

De acuerdo con la información de la producción, El Método Grönholm ha sido traducida a más de 30 idiomas, representada en más de 60 países y adaptada al cine.

La obra fue escrita por Jordi Galceran y plantea una pregunta que atraviesa toda la historia: ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por conseguir un trabajo?

En esta nueva temporada peruana, los cuatro protagonistas trasladarán esa competencia al escenario del Teatro Claretiano, ubicado en el distrito limeño de San Miguel.

Funciones y entradas para El Método Grönholm

La información proporcionada por la producción señala que las funciones están programadas de miércoles a sábado a las 8:30 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m.

Las entradas se encuentran disponibles mediante Los Productores, Joinnus y la boletería del Teatro Claretiano.

Nota para edición: el material remitido presenta una inconsistencia de fechas: está fechado en octubre de 2026, pero señala que el estreno será el 11 de septiembre. Conviene confirmar si se trata de una temporada ya iniciada, una reposición o un error en la fecha antes de publicar.