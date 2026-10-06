“Señor ministro de Salud: ¡¿qué hacer?!”, obra documental de /Otro/colectivo teatro, regresó a los escenarios con una temporada que se extenderá hasta el domingo 18 de octubre en la casa Yuyachkani, en Magdalena del Mar.

Escrita por Nani Pease y Tirso Causillas, y dirigida por Causillas, la propuesta aborda los primeros meses de la pandemia de la COVID-19 en el Perú desde las experiencias de personas que enfrentaron pérdidas familiares, problemas económicos, dificultades para acceder a atención médica y la escasez de oxígeno.

Una mirada a la pandemia desde las historias personales

La puesta en escena recorre episodios como las cuarentenas, el colapso hospitalario, la falta y especulación de oxígeno medicinal, el denominado Vacunagate y el descontento social que acompañó algunos momentos de la emergencia sanitaria.

Sin embargo, la obra no se plantea como una cronología de cifras y acontecimientos. Su eje está en las historias personales: familiares que tuvieron que despedirse a distancia, personas que buscaron oxígeno para sus seres queridos y ciudadanos cuyas vidas laborales y familiares cambiaron durante la emergencia.

La propuesta combina investigación documental, actuación, música interpretada en vivo, canciones, poesía y testimonios como recursos para reconstruir una experiencia colectiva que todavía forma parte de la memoria reciente del país.

Una obra que pregunta qué dejó la crisis sanitaria

Tirso Causillas, director y coautor de la obra, sostiene que la puesta busca examinar las condiciones que aumentaron el impacto de la pandemia en el país.

“La tragedia de la COVID-19 reveló una serie de precarizaciones nacionales que nos llevaron a ser uno de los países con mayor tasa de mortandad en el mundo. El golpe que supuso la pandemia era inevitable, su magnitud no”, señala el director.

Causillas agrega que la propuesta no se limita al duelo, sino que intenta trasladar al escenario una reflexión sobre los problemas estructurales que quedaron expuestos durante la emergencia sanitaria.

De su estreno en el LUM a la temporada en Yuyachkani

“Señor ministro de Salud: ¡¿qué hacer?!” nació como un proyecto de investigación y creación y obtuvo el Concurso Anual de Proyectos de Investigación-Creación 2023 de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La obra fue presentada originalmente en 2024 en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). Para esta nueva temporada, el montaje fue revisado y actualizado.

Además, el proyecto resultó ganador de los Estímulos Económicos para la Cultura 2025 del Ministerio de Cultura, de acuerdo con la información proporcionada por la producción.

En escena participan Emanuelle Caffo, Tirso Causillas, Mehida Monzón y Nani Pease, con creación musical y ejecución en vivo de Alfredo Anderson y Loko Pérez.

Fechas, horario y lugar de las funciones

La temporada se realiza hasta el domingo 18 de octubre de 2026, con funciones los viernes, sábados y domingos a las 8:00 p.m.

Las presentaciones son en la casa Yuyachkani, ubicada en Jr. Tacna 363, Magdalena del Mar. Las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus.